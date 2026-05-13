Albo d’oro Coppa Italia, l’elenco di tutti i vincitori e quale squadra ne ha vinte di più

Lazio e Inter si giocano la 79ª edizione della Coppa Italia, competizione inaugurata nel 1922. L’albo d’oro e la classifica di chi ne ha vinte di più.

Allo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale della 79ª edizione della Coppa Italia, secondo torneo nazionale dopo il campionato, e l'ultimo atto metterà di fronte la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter di Cristian Chivu, fresca campione d'Italia.

La competizione venne inaugurata nel 1922 e ha cambiato la formula diverse volte: in quest'ultima è previsto un tabellone fisso, basato sul ranking della stagione precedente, e le prime 8 squadre della Serie A (teste di serie) entrano direttamente agli ottavi di finale. Le gare dei preliminari, dei sedicesimi, degli ottavi, dei quarti e la finale sono in partita secca: solo le semifinali si svolgono su partite di andata e ritorno.

Il Bologna festeggia la vittoria contro il Milan nella scorsa edizione.

Nel doppio confronto in semifinale la Lazio ha eliminato l'Atalanta mentre l'Inter ha battuto il Como.

Chi ha vinto più volte la Coppa Italia?

Nel corso della sua storia, la Coppa Italia ha visto alternarsi dinastie, sorprese e cicli vincenti che hanno contribuito a costruire il prestigio della competizione. A guidare l’albo d’oro è la Juventus con 15 titoli, un dominio netto che certifica la continuità dei bianconeri nella coppa nazionale. Alle sue spalle inseguono Inter e Roma, entrambe a quota 9 successi, mentre la Lazio segue con 7 trofei. Più staccate, ma comunque protagoniste della storia del torneo, Fiorentina e Napoli con 6 vittorie ciascuna. Chiudono il gruppo delle grandi vincitrici Milan e Torino, ferme a quota 5.

La Juve esulta dopo la finale vinta contro l’Atalanta nell’edizione 2023–2024.

Dietro le squadre più titolate resistono storie diverse, capaci però di lasciare un segno nella competizione. La Sampdoria ha conquistato 4 Coppe Italia, mentre Bologna e Parma sono a quota 3: proprio i rossoblù hanno riportato il trofeo in Emilia-Romagna nel 2025, interrompendo un’attesa lunghissima. Completano l’albo d’oro alcune vittorie rimaste iconiche: dall’unico successo dell’Atalanta a quelli di Genoa, Venezia e Vicenza. Un capitolo a parte lo merita il Vado, passato alla storia per aver conquistato la primissima edizione della Coppa Italia nel 1922.

L’albo d’oro della Coppa Italia: tutti i vincitori

L'elenco delle squadre che hanno vinto la Coppa Italia dal 1922-1923 al 2024-2025.