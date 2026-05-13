Albo d’oro Coppa Italia, l’elenco di tutti i vincitori e quale squadra ne ha vinte di più
Allo stadio Olimpico di Roma si gioca la finale della 79ª edizione della Coppa Italia, secondo torneo nazionale dopo il campionato, e l'ultimo atto metterà di fronte la Lazio di Maurizio Sarri e l'Inter di Cristian Chivu, fresca campione d'Italia.
La competizione venne inaugurata nel 1922 e ha cambiato la formula diverse volte: in quest'ultima è previsto un tabellone fisso, basato sul ranking della stagione precedente, e le prime 8 squadre della Serie A (teste di serie) entrano direttamente agli ottavi di finale. Le gare dei preliminari, dei sedicesimi, degli ottavi, dei quarti e la finale sono in partita secca: solo le semifinali si svolgono su partite di andata e ritorno.
Nel doppio confronto in semifinale la Lazio ha eliminato l'Atalanta mentre l'Inter ha battuto il Como.
Chi ha vinto più volte la Coppa Italia?
Nel corso della sua storia, la Coppa Italia ha visto alternarsi dinastie, sorprese e cicli vincenti che hanno contribuito a costruire il prestigio della competizione. A guidare l’albo d’oro è la Juventus con 15 titoli, un dominio netto che certifica la continuità dei bianconeri nella coppa nazionale. Alle sue spalle inseguono Inter e Roma, entrambe a quota 9 successi, mentre la Lazio segue con 7 trofei. Più staccate, ma comunque protagoniste della storia del torneo, Fiorentina e Napoli con 6 vittorie ciascuna. Chiudono il gruppo delle grandi vincitrici Milan e Torino, ferme a quota 5.
Dietro le squadre più titolate resistono storie diverse, capaci però di lasciare un segno nella competizione. La Sampdoria ha conquistato 4 Coppe Italia, mentre Bologna e Parma sono a quota 3: proprio i rossoblù hanno riportato il trofeo in Emilia-Romagna nel 2025, interrompendo un’attesa lunghissima. Completano l’albo d’oro alcune vittorie rimaste iconiche: dall’unico successo dell’Atalanta a quelli di Genoa, Venezia e Vicenza. Un capitolo a parte lo merita il Vado, passato alla storia per aver conquistato la primissima edizione della Coppa Italia nel 1922.
L’albo d’oro della Coppa Italia: tutti i vincitori
L'elenco delle squadre che hanno vinto la Coppa Italia dal 1922-1923 al 2024-2025.
- Bologna 2024-2025
- Juventus 2023-2024
- Inter 2022-2023
- Inter 2021-2022
- Juventus 2020-2021
- Napoli 2019-2020
- Lazio 2018-2019
- Juventus 2017-2018
- Juventus 2016-2017
- Juventus 2015-2016
- Juventus 2014-2015
- Napoli 2013-2014
- Lazio 2012-2013
- Napoli 2011-2012
- Inter 2010-2011
- Inter 2009-2010
- Lazio 2008-2009
- Roma 2007-2008
- Roma 2006-2007
- Inter 2005-2006
- Inter 2004-2005
- Lazio 2003-2004
- Milan 2002-2003
- Parma 2001-2002
- Fiorentina 2000-2001
- Lazio 1999-2000
- Parma 1998-1999
- Lazio 1997-1998
- Vicenza 1996-1997
- Fiorentina 1995-1996
- Juventus 1994-1995
- Sampdoria 1993-1994
- Torino 1992-1993
- Parma 1991-1992
- Roma 1990-1991
- Juventus 1989-1990
- Sampdoria 1988-1989
- Sampdoria 1987-1988
- Napoli 1986-1987
- Roma 1985-1986
- Sampdoria 1984-1985
- Roma 1983-1984
- Juventus 1982-1983
- Inter 1981-1982
- Roma 1980-1981
- Roma 1979-1980
- Juventus 1978-1979
- Inter 1977-1978
- Milan 1976-1977
- Napoli 1975-1976
- Fiorentina 1974-1975
- Bologna 1973-1974
- Milan 1972-1973
- Milan 1971-1972
- Torino 1970-1971
- Bologna 1969-1970
- Roma 1968-1969
- Torino 1967-1968
- Milan 1966-1967
- Fiorentina 1965-1966
- Juventus 1964-1965
- Roma 1963-1964
- Atalanta 1962-1963
- Napoli 1961-1962
- Fiorentina 1960-1961
- Juventus 1959-1960
- Lazio 1958-1959
- Torino 1942-1943
- Juventus 1941-1942
- Venezia 1940-1941
- Fiorentina 1939-1940
- Ambrosiana Inter 1938-1939
- Juventus 1937-1938
- Genova 1893 1936-1937
- Torino 1935-1936
- Edizione 1926-1927 interrotta ai sedicesimi (non terminata)
- Vado 1922-1923