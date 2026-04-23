La Lazio in finale di Coppa Italia riporta i suoi tifosi all’Olimpico: “Patto con mister e i giocatori”

Il 13 maggio allo Stadio Olimpico si giocherà la finale di Coppa Italia 2026 tra Lazio e Inter le due fresche finaliste che hanno eliminato Como e Atalanta per giocarsi il titolo nel torneo nazionale in una gara secca. Dove la squadra di Sarri potrà godere anche di un elemento in più, da sempre mancato durante l'intera attuale stagione: il "fattore campo". Perché, oltre all'occasione di giocarsi un trofeo nel proprio impianto, le imprese di Motta e compagni hanno spinto la tifoseria ad una tregua nella oramai continua battaglia al Presidente Lotito: con un comunicato ufficiale la Curva ha "promesso" di esserci in massa per la finale contro l'Inter, come tributo al lavoro fatto soprattutto da Maurizio Sarri. Ma prima e dopo continueranno il proprio sciopero, anche in occasione del derby che ci sarà da lì a qualche giorno dopo per il campionato.

Lazio in finale di Coppa Italia in una delle stagioni più controverse di sempre

Una finale di Coppa Italia val bene uno strappo alla regola ma sarà la perfetta eccezione in un contesto che non cambierà di un millimetro con la tifoseria laziale che non farà alcun passo indietro nei confronti della accesa e durissima protesta che sta proseguendo da inizio stagione nei confronti della società e del suo presidente, Claudio Lotito che, intanto, ha deciso i premi ai giocatori in caso di vittoria: 4 milioni a testa ai giocatori. Così, in occasione della finale contro l'Inter per una sera lo Stadio Olimpico, impianto scelto come teatro dell'atto finale, si vestirà a festa perché oltre alla presenza dei tifosi nerazzurri saranno presenti anche quelli laziali.

Motta, il giovanissimo portiere della Lazio, eroe di Coppa Italia

Il comunicato dei tifosi della Lazio, presenti contro l'Inter: "Patto con mister e giocatori"

La Curva, sulle ali dell'entusiasmo di poter festeggiare un trofeo che avrebbe dell'incredibile di fronte ad una stagione altrimenti da cancellare, non ha resistito al richiamo e ha comunicato che per 90 minuti 8 (e oltre, in caso di parità) sarà presente alla partita: "Abbiamo stretto un patto con mister e squadra dove abbiamo dato la nostra parola che saremmo entrati in caso di finale, essendo in campo neutro vogliamo stare vicino ai ragazzi e dare la possibilità a tutto il popolo Laziale di spingere la squadra in una partita importante come la finale di Coppa".

Il braccio di ferro con Lotito però non cesserà, anzi. Sia prima che dopo, lo stadio tornerà deserto. Anche in occasione del derby di campionato che si giocherà quattro giorni dopo, il 17 maggio, penultima di campionato, tecnicamente in casa della Roma. Anche l'ipotesi, ad oggi concreta, di poter decidere il destino dei cugini giallorossi, sempre in bilico tra qualificazione Champions o restare ai bordi della Zona Coppe, non ha fatto desistere i tifosi laziali che non presenzieranno le tribune: "Crediamo che entrare in questa occasione significherebbe solo seguire il più classico dei copioni di una tifoseria normale e molle, cosa che noi non siamo! Comunichiamo quindi che i gruppi del tifo organizzato hanno deciso di NON ENTRARE allo stadio nella partita Roma – Lazio", si legge ancora nel comunicato. Così come succederà per l'ultimo atto stagionale, in casa contro il Pisa.