Stati Uniti show ai Mondiali, esordio da sogno e poker al Paraguay davanti alle stelle di Hollywood

Gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino hanno esordito vincendo e convincendo nella stupefacente cornice del “SoFi” Stadium. Dopo l’ultima spettacolare cerimonia d’apertura, di fronte a tantissime star in tribuna hanno vinto 4-1 sul Paraguay.

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Nella giornata che celebrava l'ultimo esordio tra le tre Nazioni che ospitano i Mondiali 2026 non poteva che finire nel modo più prevedibile e atteso da tutti: un autentico show in puro stile hollywoodiano dentro e fuori dal campo, in una cornice a dir poco magnifica di un SoFi Stadium vestito a festa. Una celebrazione perfetta per la nazionale di Pochettino che ha mostrato immediatamente una forma psicofisica eccellente, segnando 4 gol al malcapitato Paraguay. Dopo questo successo al debutto, gli Stati Uniti hanno così messo già un piede verso la qualificazione.

Parata di stelle al SoFi Stadium: tutta Hollywood all'esordio degli Stati Uniti

Una parata di stelle mai vista prima per una partita di calcio, che non era solo una partita. La giornata dell'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026 è stato un autentico show, in puro e perfetto stile hollywoodiano con una infinita parata di stelle dentro e fuori il campo. Tom Cruise, Paris Hilton, Jamie Foxx, Owen Wilson, George Lucas con la moglie Mellody Hobson, Hailey e Justin Bieber, Brad Pitt e Sofia Vergara. Sugli spalti del SoFi Stadium, non è voluto mancare nessuno, perché sono stati inquadrati anche anche Halle Berry, Rob Lowe, senza dimenticare Paris Hilton presente come Teyana Taylor e Shaboozey, Jaafar Jackson, Bill Gates e Katy Perry che dopo lo show pre gara si è accomodata in tribuna.

Sono solo alcune delle star che non hanno voluto perdersi non solo la gara di debutto degli Stati Uniti di Pochettino impegnati nella sfida contro il Paraguay come apertura ufficiale del cammino mondiale ma anche la magnificente cerimonia d'apertura, la terza e conclusiva, dove si sono esibiti il rapper statunitense Future, la cantante sudafricana Tyla, la brasiliana Anitta e Lisa delle Blackpink, uno dei gruppi K-pop più popolari al mondo e con l'annunciata Katy Perry che ha concluso uno spettacolo di inaugurazione per dar spazio al calcio giocato.

Lo show nello show di Balogun: doppietta nel poker USA al Paraguay

A proposito di partita, in campo non c'è stato confronto: già al 7′ Christian Pulisic accende i cuori americani, mandando in tilt Damián Bobadilla, autore del primo autogol mondiale. Il monologo statunitense continua col Paraguay stordito e indifeso: Folarin Balogun sale in cattedra, prima per un gol in fuorigioco annullato, poi per il suo show nello show. Il raddoppio arriva al 31′, grazie ancora a Pulisic poi, in pieno recupero Balogun non sbaglia per il 3-0 dell'intervallo.

Nel secondo tempo il Paraguay prova una timidissima reazione che si concretizza al 73′ con il gol di Mauricio, ma al 98′, arriva il poker conclusivo di Giovanni Reyna che ha concluso nel modo migliore un debutto da sogno.