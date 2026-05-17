Oggi la festa Scudetto dell’Inter, quando e dove vederla in TV e streaming: programma e orari

L’Inter sfilerà con lo Scudetto e la Coppa Italia per festeggiare con i tifosi tra le strade di Milano: le tappe della parata e dove vederla in diretta tv e streaming.

Ora sì, l'Inter può festeggiare la fine della stagione con i suoi tifosi portando in trionfo per Milano lo Scudetto e la Coppa Italia. Sarà una parata doppia per i nerazzurri che oggi riceveranno ufficialmente il trofeo dopo la partita di San Siro contro il Verona: il fischio d'inizio sarà alle 15:00, ma a partire dalle 18:30 comincerà la grande sfilata che partirà proprio dallo stadio per poi finire con una grande festa in piazza Duomo intorno alle 22:30. Chi non potrà essere presente per le strade della città potrà godersi lo spettacolo da casa in diretta su DAZN e sui canali ufficiali dell'Inter.

L'Inter ha già portato a casa lo Scudetto vincendo con il Parma lo scorso 3 maggio e quindi la festa a San Siro potrà cominciare ancora prima del fischio d'inizio. Prima dell'ingresso in campo della squadra è previsto uno show con 21 artisti nerazzurri come Luca Ravenna, Nicola Savino, Il Pagante condotto da Elenoire Casalegno e Daniele Battaglia. I cancelli apriranno alle ore 12:00 per consentire ai tifosi di arrivare puntuali al proprio posto e godersi lo speciale "Inter Live Show – 21 volte Campioni d’Italia". Ad accogliere la squadra ci sarà una grandiosa coreografia che dovrebbe coprire tutti gli anelli di San Siro, ovviamente a tema tricolore. Dopo la partita ci sarà la consegna dello Scudetto e poi l'Inter partirà a bordo dei bus scoperti con le due coppe.

Orari e tappe del percorso del pullman per la festa

L'appuntamento per migliaia di tifosi è dopo la partita di oggi contro il Verona. L'Inter giocherà alle 15:00 e alla fine riceverà la coppa dello Scudetto sul prato di San Siro, proprio in occasione dell'ultima partita casalinga di questa stagione. Tempo di festeggiare con i tifosi presenti allo stadio e poi via sul bus scoperto che attraverserà le strade di Milano: oltre allo Scudetto i giocatori sfileranno anche con la Coppa Italia vinta contro la Lazio.

La partenza da San Siro è prevista intorno alle ore 18:30 e la squadra si dirigerà verso il centro storico con un percorso più breve rispetto a quello di due anni fa. Passerà per viale Caprilli, piazzale Lotto, via Monte Rosa, CityLife e piazzale Cadorna per poi arrivare in piazza Duomo verso le 22:30 dove ci sarà la grande festa con il saluto della squadra dalla Terrazza 21 per prendersi tutto l'abbraccio della piazza tinta di nerazzurro.

Dove vedere la festa in diretta tv e streaming

Migliaia di persone si riverseranno per le strade di Milano per festeggiare con l'Inter, ma anche chi non potrà partecipare alla sfilata potrà godersela in dirette TV su DAZN, che seguirà per intero la partita, i festeggiamenti dentro San Siro e poi tutta la parata fino alla sua conclusione ai piedi del Duomo. In alternativa sarà disponibile la diretta streaming sul canale Youtube della società nerazzurra.