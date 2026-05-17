Sinner-Ruud oggi in finale agli Internazionali di Roma, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro

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Jannik Sinner giocherà oggi 17 maggio la finale del torneo ATP 1000 di Roma contro Casper Ruud: l'orario della partita è fissato alle ore 17, sarà possibile vedere il match in TV in diretta sia su Sky per abbonati che in chiaro su TV8. Il numero uno al mondo è chiaramente favorito contro il norvegese nell'atto conclusivo degli Internazionali d'Italia, ma la clamorosa striscia di partite vinte consecutivamente (33) e tornei portati a casa (4 Masters 1000, ovvero Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid) sta mettendo a dura prova le sue risorse psicofisiche, visto che anche lui- ebbene sì – è umano.

Il 24enne altoatesino è apparso sull'orlo del collasso durante la durissima battaglia sostenuta con Daniil Medvedev venerdì sera, prima che la pioggia rinviasse la conclusione della semifinale a sabato. Sinner è riuscito a risalire dalla buca del secondo set perso – quando aveva mostrato anche i sintomi di un attacco di panico – facendo vedere a tutti perché è un campione di mentalità e resilienza, oltre che un meraviglioso giocatore di tennis. Jannik ha attinto a tutto quello che aveva per risorgere nel terzo set, chiudendo poi la pratica sabato dopo una notte insonne. Del resto non poteva mollare proprio nel torneo di casa, che aspetta un vincitore italiano 50 anni dopo l'ultimo successo azzurro di Adriano Panatta.

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Orario e dove vedere Sinner-Ruud in diretta TV in chiaro: TV8 alle 17

La finale del torneo di Roma tra Jannik Sinner e Casper Ruud inizierà oggi alle 17 sul campo centrale del Foro Italico, dopo che in precedenza si saranno giocate le due finali del doppio femminile (ore 12) e maschile (ore 14), quest'ultima con i nostri Bolelli e Vavassori in campo. Dopo gli ultimi giorni di sofferenza a causa della pioggia, il meteo dice finalmente bel tempo oggi a Roma e dunque non ci saranno ritardi nell'orario della finale tra Sinner e Ruud.

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Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su TV8, oltre che su Sky per abbonati ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Anche lo streaming sarà gratis su tv8.it, mentre servirà un abbonamento per usufruire del servizio su Sky Go e NOW. Fanpage.it fornirà come di consueto la diretta testuale live del match di Sinner.

L'avversario di Sinner in finale: chi è Casper Ruud

Casper Ruud è il miglior tennista norvegese della storia. Il 27enne di Oslo è stato numero 2 al mondo nel 2022, anno in cui ha raggiunto e perso le finali a Roland Garros, US Open e ATP Finals (vanta un'altra finale nello Slam parigino nel 2023). Destro con rovescio a due mani, Ruud è specialista della terra battuta, dove ha vinto la maggior parte dei suoi 14 titoli ATP, tra cui spicca il Masters 1000 di Madrid nel 2025.

Figlio d'arte (suo padre Christian è stato numero 39), Casper non ruba l'occhio per la spettacolarità dei colpi, ma fa della solidità fisica e mentale il suo punto di forza. Entrato nel torneo di Roma da numero 25 del ranking, Ruud già è sicuro di salire al 17° posto nella nuova classifica di lunedì prossimo (sarà 15° se dovesse vincere la finale con Sinner).

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I precedenti tra Sinner e Ruud: un dominio di Jannik

I confronti diretti tra Jannik Sinner e Casper Ruud vedono un dominio schiacciante del 24enne altoatesino, che ha vinto tutti e quattro i precedenti contro il norvegese, senza perdere neanche un set. I primi due incontri, più datati (2020 e 2021), si sono giocati entrambi indoor a Vienna: 7-6(2)/6-3 e 7-5/6-1 i risultati.

Era un Sinner ancora acerbo rispetto a quello che ha piallato Ruud negli ultimi due match: 6-1/6-2 in semifinale alle ATP Finals di Torino nel 2024 e 6-0/6-1 nei quarti a Roma lo scorso anno. Quest'ultima è stata una lezione durissima in poco più di un'ora: Jannik ha vinto i primi 8 game e ha avuto due palle per il 3-0 nel secondo set, prima che il malcapitato Casper facesse il game della bandiera. Qui sotto gli highlights della partita giocata tra Sinner e Ruud nel 2025 al Foro Italico.