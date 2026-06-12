F1 GP Barcellona in Spagna, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La mappa del circuito del Montmelò su cui oggi vanno in scena le prove libere del GP di Barcellona–Catalunya della Formula 1 2026

Oggi i piloti scenderanno in pista sul circuito del Montmelò per le prove libere del GP di Barcellona-Catalunya (da quest'anno, dato l'ingresso in calendario di Madrid, non più GP di Spagna), settimo round del Mondiale di Formula 1 2026. Il layout della pista catalana è lungo ora 4,657 km e, dopo l'eliminazione dell'ultima chicane divenuta una curva a destra da percorrere ad alta velocità, presenta due rettilinei e 14 curve totali.

Nonostante questa sostanziale modifica, il tracciato situato in Catalogna, per il suo mix di curve ad alta e bassa velocità, continua ad essere considerato uno dei migliori per valutare il bilanciamento di una monoposto.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito scarsamente impegnativo per i freni con sei frenate e soltanto 11,5 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 304 km/h ai 164 km/h in appena 121 metri percorsi in 1,95 secondi con i piloti che sono soggetti a 3,6 G di decelerazione.