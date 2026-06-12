F1 GP Barcellona in Spagna, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi la Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP Barcellona-Catalunya: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Ferrari in pista con il padrone di casa Charles Leclerc e con Lewis Hamilton, Kimi Antonelli da leader del Mondiale al Montmelò. Fornaroli e altri rookie al posto dei big nella prima sessione. Diretta TV e streaming su Sky, non prevista la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Il programma del GP di F1 a Barcellona: domani le qualifiche
Le due sessioni di prove libere di oggi sulla pista del Montmelò aprono il programma del GP di Barcellona-Catalunya della Formula 1 2026 che proseguirà poi alle 12:30 di domani con le FP3 e alle 16 con le qualifiche che stabiliranno la pole position e la griglia di partenza per la gara di domenica in cui saranno assegnati i punti iridati.
Le caratteristiche del circuito del Montmelò per il GP di Barcellona-Catalunya
Oggi i piloti scenderanno in pista sul circuito del Montmelò per le prove libere del GP di Barcellona-Catalunya (da quest'anno, dato l'ingresso in calendario di Madrid, non più GP di Spagna), settimo round del Mondiale di Formula 1 2026. Il layout della pista catalana è lungo ora 4,657 km e, dopo l'eliminazione dell'ultima chicane divenuta una curva a destra da percorrere ad alta velocità, presenta due rettilinei e 14 curve totali.
Nonostante questa sostanziale modifica, il tracciato situato in Catalogna, per il suo mix di curve ad alta e bassa velocità, continua ad essere considerato uno dei migliori per valutare il bilanciamento di una monoposto.
Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito scarsamente impegnativo per i freni con sei frenate e soltanto 11,5 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 304 km/h ai 164 km/h in appena 121 metri percorsi in 1,95 secondi con i piloti che sono soggetti a 3,6 G di decelerazione.
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 a Barcellona
Le prove libere del GP di Barcellona-Catalunya della Formula 1 2026 di oggi sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1 e le FP2 della F1 di scena sul circuito del Montmelò sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli.
Gli abbonati alla pay-tv possono guardare le prove libere di oggi anche in live streaming tramite l'app SkyGo. La visione delle Libere di Barcellona è disponibile, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. Le sessioni di prove libere del GP di Barcellona-Catalunya invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.
Prove libere F1 GP Barcellona, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2
Oggi in Spagna con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP di Barcellona-Catalunya del Mondiale di Formula 1 2026: sul circuito del Montmelò si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del nono appuntamento stagionale.
Le prove libere del Gran Premio di Barcellona iniziano oggi alle ore 13:30 con le FP1. Gli orari della diretta TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul tracciato spagnolo. Le FP2 andranno in scena alle ore 17:00. Entrambe le sessioni di prove libere di scena sul circuito della Catalogna saranno trasmesse in diretta TV soltanto da Sky, su TV8 infatti non è prevista la messa in onda di FP1 e FP2, nemmeno in differita.