La classifica del GP Monaco di F1 cambia dopo 5 giorni: il verdetto FIA su Gasly ribalta l’ordine d’arrivo

La FIA cancella le penalità a Gasly dopo il ricorso Alpine: cambia la classifica del GP Monaco di Formula 1 2026 e si aggiornano Mondiale piloti e costruttori.

La classifica del GP Monaco di Formula 1 2026 cambia cinque giorni dopo la bandiera a scacchi. La FIA ha accolto il ricorso presentato dall'Alpine e ha cancellato entrambe le penalità da cinque secondi inflitte a Pierre Gasly per eccesso di velocità in pit-lane. Il francese, che aveva chiuso terzo in pista ma era stato retrocesso al settimo posto per i dieci secondi aggiunti al suo tempo di gara, torna così ufficialmente sul podio di Monte Carlo.

Il verdetto ribalta l'ordine d'arrivo alle spalle di Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, che restano rispettivamente primo e secondo. A cambiare è invece il terzo posto: Gasly sale di nuovo in terza posizione, mentre Isack Hadjar perde il podio conquistato solo a tavolino e viene classificato quarto. Scivolano indietro di una posizione anche Oscar Piastri, Liam Lawson e Arvid Lindblad, tutti penalizzati indirettamente dalla correzione della classifica.

La decisione arriva al termine del Right of Review concesso all'Alpine, che aveva presentato nuovi elementi sulla misurazione della velocità della vettura numero 10 all'ingresso della pit-lane. A far saltare il banco è stato il dato fornito dalla FOM, fornitore ufficiale del cronometraggio, secondo cui la distanza utilizzata per calcolare la velocità ufficiale non era corretta e avrebbe portato a una sovrastima della velocità della monoposto di Gasly.

È una decisione pesantissima anche per le conseguenze politiche che potrebbe avere. A Monaco infatti diversi piloti erano stati penalizzati per lo stesso motivo, spesso per sforamenti minimi rispetto al limite dei 60 km/h. Il caso Alpine rischia dunque di aprire un fronte più ampio: se il sistema di calcolo ha prodotto un errore nel caso Gasly, altri team potrebbero chiedere chiarimenti o provare a seguire la stessa strada.

Per l'Alpine cambia tutto: Gasly passa dai 6 punti del settimo posto ai 15 del podio, guadagnandone 9. Il team di Enstone sale così a quota 50 nel Mondiale Costruttori e allunga sulla Racing Bulls, che invece perde quattro punti complessivi tra Lawson e Lindblad. Red Bull perde tre punti per la retrocessione di Hadjar, mentre McLaren ne perde due con Piastri.

Nuovo ordine d'arrivo del GP Monaco F1 2026 dopo il verdetto FIA

Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Audi) George Russell (Mercedes) Nico Hulkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Sergio Perez (Cadillac)

Nuova classifica piloti F1 2026 aggiornata dopo il GP Monaco

Kimi Antonelli: 156 punti Lewis Hamilton: 90 George Russell: 88 Charles Leclerc: 75 Oscar Piastri: 58 Lando Norris: 58 Max Verstappen: 43 Pierre Gasly: 35 Isack Hadjar: 26 Liam Lawson: 24 Oliver Bearman: 18 Franco Colapinto: 15 Arvid Lindblad: 11 Carlos Sainz: 6 Alex Albon: 5 Esteban Ocon: 3 Gabriel Bortoleto: 2 Fernando Alonso: 1 Sergio Perez: 0 Nico Hulkenberg: 0 Valtteri Bottas: 0 Lance Stroll: 0

Nuova classifica costruttori F1 2026 aggiornata dopo il GP Monaco