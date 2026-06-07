Kimi Antonelli stravince il GP Monaco e vola via nella classifica piloti: Hamilton 2°, Leclerc a muro

Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo. Lewis Hamilton ottiene il secondo posto. Leclerc ritirato. Russell fuori dalla zona punti sprofonda in classifica piloti.

Kimi Antonelli in modo straordinario vince anche il Gran Premio di Monaco. Il pilota della Mercedes ottiene il quinto successo consecutivo e allunga chissà forse in modo già deciso nel Mondiale piloti. Secondo posto per Lewis Hamilton. Charles Leclerc si è ritirato sbattendo all'ultima curva quando era terzo.

Verstappen si ritira subito a Monte Carlo

L'attesa è più grande del solito. Cosa succederà al via? Qualcosa succede. Verstappen si pianta. La Red Bull non parte. Antonelli scappa, poi Hamilton e Leclerc. Max riprende il via, ma dai box gli chiedono di tornare al box per ritirarsi. Fuori subito. Kimi scappa, fa tempi eccezionali, giro su giro e dopo 8 giri ha un vantaggio di 5"5 su Hamilton, con Leclerc terzo e piuttosto lagnoso nei team radio. Hadjar quarto precede Russell, assolto dopo una ‘soffiata' di Norris per una presunta partenza anticipata.

Penalità per Hamilton e Russell

I doppiati fanno perdere qualcosina ad Antonelli, che però quando ha pista libera davanti guida in modo divino e guadagna tempo sui piloti della Ferrari. Mentre Hadjar, quarto, ha un problema ed è più lento di Russell, che però non riesce a superarlo. Hamilton è il primo dei big di fermarsi ai box. Lewis si prende una penalità per eccesso di velocità, cinque secondi. La stessa penalità viene inflitta a Russell, che però con l'undercut si sbarazza di Hadjar ma finisce poi alle spalle di Norris che è costretto a ritirarsi al giro 45.

Antonelli doppia George Russell

Kimi Antonelli continua a spingere, vive in un mondo tutto suo. Imprendibile per chiunque. Mentre Leclerc assottiglia il gap con Hamilton e pian piano inizia a vedere la seconda posizione, a causa della penalità. Al giro 55 Antonelli doppia Russell!!! Qualcosa di clamoroso. Mentre Leclerc riprende Hamilton, al di là della penalità. Penalità che subiscono anche Gasly e Piastri.

Stroll a muro ed è Safety Car a 18 giri dal termine

Una gara horror quella del canadese che va a muro all'ultima curva. Al 60° giro entra la Safety Car. La Ferrari decide di chiamare entrambi i piloti ai box e facendo così di fatto Hamilton sconta la penalità e si tiene la posizione su Leclerc, che nervosissimo si lamenta via radio.

Leclerc alla ripartenza sbaglia e va muro: errore clamoroso

Quando si riparte, al giro 66, Antonelli parte ed Hamilton lo segue. Le immagini si allungano. C'è una bandiera gialla. Poi Safety Car perché Leclerc va a muro. Ritiro. Pesantissimo. Sconsolato e nervoso torna ai box. La barriera non è facile da riparare e al giro 68 viene esposta la Bandiera Rossa. Cioè gara sospesa. I piloti si fermano in attesa di ripartire, ma come? In griglia o dietro la Safety?

Antonelli trionfa davanti ad Hamilton a Monte Carlo

La gara riparte dopo un'abbondante mezz'ora. Antonelli perfetto, Hamilton pure. Russell passa terzo, ma deve scontare il drive through ed esce dalla zona punti. Antonelli con una marcia trionfale va a vincere davanti a un'eccezionale Lewis Hamilton. Gasly è terzo al traguardo, ma una penalità lo porta settimo. Sale terzo Hadjar, ma rischia una penalità nel post-gara. Penalità pure per Hulkenberg che porta in zona punti, udite udite, Sergio Perez.

Classifica Piloti F1 dopo Monte Carlo