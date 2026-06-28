MotoGP oggi, Martin in pole per la gara del GP Assen: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi ad Assen per GP d'Olanda: si riparte dalla vittoria di Raul Fernandez nella Sprint di ieri. Gara in programma oggi alle 14: Jorge Martin in pole davanti a Ogura e al leader del Mondiale Bezzecchi. Bagnaia parte dalla seconda fila. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro su TV8 in differita dalle 16. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara MotoGP di oggi ad Assen.
I tempi delle qualifiche: i verdetti per la pole
Jorge Martin decisamente il più veloce, ad anticipare seppur di pochissimo Ogura e il compagno di scuderia Marco Bezzecchi. Questi tutti i tempi delle qualifiche:
- Jorge Martin (Aprilia) – 1:30.812
- Ai Ogura (Trackhouse) – 1:30.823
- Marco Bezzecchi (Aprilia) – 1:30.845
- Raul Fernandez (Trackhouse) – 1:30.915
- Francesco Bagnaia (Ducati) – 1:30.930
- Fabio Di Giannantonio (VR46) – 1:30.955
- Marc Marquez (Ducati) – 1:31.131
- Pedro Acosta (KTM) – 1:31.224
- Fabio Quartararo (Yamaha) – 1:31.316
- Joan Mir (Honda) – 1:31.504
- Enea Bastianini (Tech3) – 1:31.604
- Alex Marquez (Gresini) – 1:31.701
- Franco Morbidelli (VR46) – 1:31.426
- Diogo Moreira (LCR) – 1:31.718
- Brad Binder (KTM) – 1:31.922
- Alex Rins (Yamaha) – 1:32.085
- Luca Marini (Honda) – 1:32.162
- Jack Miller (Pramac) – 1:32.367
- Maverick Viñales (Tech3) – 1:32.790
- Augusto Fernandez (Yamaha) – 1:32.887
- Cal Crutchlow (LCR) – 1:32.978
- Toprak Razgatlioglu (Pramac) – 1:33.125
Il programma di oggi della MotoGP: gli orari delle gare di Moto2 e Moto3
Prima di assistere alla gara di oggi di MotoGP, ad Assen si correrà per prima la Moto3 alle 11 poi successivamente il pubblico presente assisterà alla corsa della Moto2 che prenderà il via alle 12:15 per poi lasciare spazio alla gara di MotoGP delle 14. Questo il programma completo:
- 9:40 – 9:50: Warm Up MotoGP
- 11:00: Gara Moto3
- 12:15: Gara Moto2
- 14:00: Gara MotoGP
Le caratteristiche del circuito di Assen per il GP Olanda
Il TT Circuit Assen è un tracciato di 4500 metri, larghezza 14 e caratterizzato da 18 curve: 6 a sinistra e 12 a destra. Il rettilineo è invece di 500 metri e si presenta decisamente più corto rispetto ad altre piste come Mugello e Barcellona. Pur avendo 18 curve Assen è un circuito che consente ai piloti di guidare dato che è caratterizzato da molte curve veloci e 10 frenate al giro, anche se in 7 di queste la decelerazione è inferiore ai 100 km/h. Il maggior sforzo per i piloti si fa nella frenata in discesa della curva 1. In tal senso i piloti ci arrivano a 291 km/h e i piloti frenano per 4,3 secondi in cui percorrono 213 metri.
MotoGP, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi
La griglia di partenza del Gran Premio di Assen vede Martin davanti a tutti. Poker per l'Aprilia, con a seguire Ogura, Bezzecchi e Fernandez vincitore della Sprint.
- Jorge Martin – Aprilia
- Ai Ogura – Aprilia
- Marco Bezzecchi – Aprilia
- Raul Fernandez – Aprilia
- Francesco Bagnaia – Ducati
- Fabio Di Giannantonio – Ducati
- Marc Marquez – Ducati
- Pedro Acosta – KTM
- Fabio Quartararo – Yamaha
- Joan Mir – Honda
- Enea Bastianini – KTM
- Alex Marquez – Ducati
- Franco Morbidelli – Ducati
- Diogo Moreira – Honda
- Brad Binder – KTM
- Alex Rins – Yamaha
- Luca Marini – Honda
- Jack Miller – Yamaha
- Maverick Vinales – KTM
- Augusto Fernandez – Yamaha
- Cal Crutchlow – Honda
- Toprak Razgatlioglu – Yamaha
Dove vedere la MotoGP oggi in chiaro in TV e streaming
Il GP d'Olanda della MotoGP 2026 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva da Sky. La gara di oggi sarà visibile su Sky Sport MotoGP, canale 208 del decoder satellitare, e in streaming sull'app SkyGo per gli abbonati, con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. La gara di Assen sarà inoltre disponibile anche in streaming su NOW, previa sottoscrizione del Pass Sport. Le gare della domenica non saranno in diretta in chiaro su TV8 ma in differita: Moto3 alle 13:00, Moto2 alle 14:15 e MotoGP alle 16:00. Stessi orari anche per la visione in streaming gratis su tv8.it.
MotoGP, oggi il GP Olanda: orari TV8 e Sky della diretta
Il Gran Premio d'Olanda scatterà oggi, domenica 28 giugno, alle ore 14:00. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta TV su Sky e in streaming su NOW e SkyGo. Le tre gare della domenica saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP, NOW e SkyGo. Su TV8 e tv8.it andranno invece in differita: la gara della Moto3 alle 13:00, quella della Moto2 alle 14:15 e il Gran Premio della MotoGP alle 16:00, dopo il collegamento pre-gara e la griglia.
- 9:40 – 9:50: Warm Up MotoGP
- 11:00: Gara Moto3
- 12:15: Gara Moto2
- 14:00: Gara MotoGP