MotoGP oggi, Martin in pole per la gara del GP Assen: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming

Il TT Circuit Assen è un tracciato di 4500 metri, larghezza 14 e caratterizzato da 18 curve: 6 a sinistra e 12 a destra. Il rettilineo è invece di 500 metri e si presenta decisamente più corto rispetto ad altre piste come Mugello e Barcellona. Pur avendo 18 curve Assen è un circuito che consente ai piloti di guidare dato che è caratterizzato da molte curve veloci e 10 frenate al giro, anche se in 7 di queste la decelerazione è inferiore ai 100 km/h. Il maggior sforzo per i piloti si fa nella frenata in discesa della curva 1. In tal senso i piloti ci arrivano a 291 km/h e i piloti frenano per 4,3 secondi in cui percorrono 213 metri.