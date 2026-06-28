Spaventosa caduta a 200 km/h per Bezzecchi ad Assen: rotola per centinaia di metri finendo sulle barriere

Bruttissima caduta per Marco Bezzecchi nei primi giri del GP d’Olanda della MotoGP ad Assen: il pilota Aprilia è scivolato ad alta velocità, ha rotolato a lungo nella ghiaia ed è finito contro le barriere.

Spaventosa caduta per Marco Bezzecchi nelle primissime fasi della gara del GP d'Olanda della MotoGP 2026 sul circuito di Assen. Il pilota dell'Aprilia, grande protagonista del weekend olandese e tra i favoriti per la gara dopo le prestazioni mostrate tra prove e qualifiche, è finito a terra ad alta velocità ed è scivolato a lungo nella ghiaia prima di terminare la sua corsa contro le barriere.

L'incidente è avvenuto nei primi giri della gara lunga, quando il gruppo era ancora molto compatto. Il riminese ha perso il controllo della sua Aprilia RS-GP ed è stato disarcionato dalla moto nella velocissima curva 15: la dinamica è apparsa subito violenta, con il pilota che ha rotolato per diversi metri nella via di fuga, mentre la moto proseguiva la propria corsa, per fortuna, separata da lui.

Le immagini hanno mostrato il leader del Mondiale trascinato fino alle protezioni esterne della pista. Un impatto che ha fatto immediatamente scattare l'attenzione dei commissari e del personale medico presente nel punto dell'incidente che lo hanno caricato in ambulanza e portato al centro medico del circuito olandese. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali definitive sulle sue condizioni, ma si sa che il pilota è cosciente e, dalle immagini mostrate dalla regia internazionale, si è visto come, dopo lo shock iniziale, si sia riuscito a rialzare da terra con l'aiuto dei marshal.

La caduta pesa moltissimo anche dal punto di vista sportivo. Bezzecchi arrivava alla gara di Assen dopo un fine settimana in cui l'Aprilia aveva dato una dimostrazione di forza: miglior tempo nelle sessioni del venerdì, prima fila in qualifica e una RS-GP molto competitiva sia sul giro secco sia sul passo gara.

Il GP d'Olanda si è invece trasformato in pochi istanti in un colpo durissimo per il pilota italiano. Dopo il caos vissuto a Brno, con la squalifica dalla gara lunga per l'episodio con il marshal, Bezzecchi era tornato ad Assen con l'obiettivo di rispondere in pista. Lo aveva fatto fino alla partenza della gara, poi la caduta ha cambiato completamente il senso della sua domenica. L'uscita di scena del pilota Aprilia apre ora un'occasione enorme per gli inseguitori nella classifica del Mondiale MotoGP, soprattutto al compagno di squadra Jorge Martin. Una gara che per l'italiano poteva rappresentare il weekend della conferma rischia così di diventare uno degli episodi più pesanti della sua stagione.