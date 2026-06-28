Ogura trionfa ad Assen dopo una gara pazzesca, cade Bezzecchi e Bagnaia si ritira: Raul Fernandez secondo

Ogura vince il Gp di MotoGP ad Assen. Grande gara del pilota della Trackhouse che chiede davanti al compagno di team Raul Fernandez e Martin terzo. Cade Bezzecchi.

Ogura vince il Gp di MotoGP sul circuito di Assen davanti a Raul Fernandez secondo e Martin che ha chiuso in terza posizione sul podio. Grande gara invece per Di Giannantonio che è quarto. Gara che parte subito forte con bagarre là davanti tra i protagonisti attuali del mondiale. Martin parte al meglio mantenendo la testa della corsa. Bezzecchi e Bagnaia perdono qualcosa in fase di partenza mentre Ogura è concentratissimo restando alle spalle dello spagnolo. Lo stesso Ogura però poi scivola in settimana dopo due giri. La prima svolta della gara arrivata nel corso del terzo giro quando Bezzecchi subisce una grandissima rotolata nella ghiaia dopo una scivolata ad altissima velocità.

Impatto violentissimo per lui portato immediatamente al centro medico. In pista la gara prosegue con Marc Marquez e Bagnaia che provano a recuperare qualcosa con un gran ritmo mentre Ogura non molla e resta sempre tra la seconda e la terza posizione. Ma proprio sul più bello ecco che la moto di Pecco cede. L'ex campione del mondo si ferma e poi corre in pit lane costretto al ritiro. Giornataccia per Pecco ufficializzato dall'Aprilia in vista del prossimo Mondiale. Nel momento decisivo della gara ecco che i piloti Trackhouse, Raul Fernandez e Ogura, superano Martin che scivola terzo. Nel finale bagarre tra Di Giannantonio e Marc Marquez ma a vincere è Ogura: il Giappone torna alla vittoria in MotoGP. Al termine della gara la direzione gara ha fatto sapere che Marc Marquez è stato retrocesso di una posizione per track limit, chiude 7° e non 6°.

L'ordine d'arrivo definitivo al termine della gara di Assen

1 Jorge Martin Aprilia 193

2 Marco Bezzecchi Aprilia 186

3 Fabio Di Giannantonio Ducati 177

4 Ai Ogura Aprilia 168

5 Marc Marquez Ducati 153

6 Raul Fernandez Aprilia 138

7 Pedro Acosta KTM 133

8 Francesco Bagnaia Ducati 130

9 Alex Marquez Ducati 78

10 Fermin Aldeguer Ducati 76