Formula 1 oggi, orari TV del GP Monaco su TV8 e Sky e dove vederlo: Antonelli in pole, Hamilton e Leclerc in seconda fila

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Monaco. Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Hamilton dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la corsa di Monte Carlo in chiaro in differita su TV8 alle 18:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Monte Carlo
1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)
2ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), George Russell (Mercedes)
4ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)
5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls)
6ª fila: Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams)
7ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine)
8ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)
9ª fila: Esteban Ocon (Williams), Sergio Perez (Cadillac)
10ª fila: Ollie Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)
Il nuovo regolamento ad hoc per il GP di Monaco: vietata l'aerodinamica attiva e PU depotenziata
Anche quest'anno la Formula 1 ha cambiato le regole per il GP di Monaco. Stavolta è stata vietata l'aerodinamica attiva e le Power Unit sono state disinnescate rispetto alla configurazione più estrema. Si resta sempre con un maggior carico aerodinamico.
Le condizioni meteo per la gara di oggi
Giornata splendida nel Principato, dove splende il sole e non c'è il rischio pioggia, che quindi non sarà una variante.
Seconda fila a Monaco per Hamilton e Leclerc: il racconto delle Qualifiche
Il sogno era la pole position o quantomeno una prima fila, addirittura con entrambi nei sogni migliori. E invece Kimi in pole, Verstappen al suo fianco. Hamilton terzo, Leclerc quarto. Poi tutti gli altri. Bene, ma non benissimo. Recuperare però si può, e nel Principato solo quelli che partono davanti hanno grosse chance.
Gli orari del GP di oggi: a che ora parte la F1
Il Gran Premio di Monaco, che è da sempre uno dei più attesi della stagione, prenderà il via alle ore 15.
Tempi e risultati delle qualifiche di Formula 1: i verdetti della lotta per la pole
Kimi Antonelli partirà dalla pole position a Monte Carlo, il leader del Mondiale ha sbaragliato la concorrenza. Secondo un fantastico Max Verstappen, terzo un superbo Lewis Hamilton che ha vinto il duello interno con il compagno di squadra Charles Leclerc.
Le caratteristiche del circuito di Monaco per il GP di F1
Tracciato unico. Cittadino puro, stretto, tortuoso, con poche e nulle chance di passare. Sorpassi difficilissimi a Monte Carlo, dove si è scritta più volte e in modo diversi la storia della Formula 1. 78 giri da vivere tutti d'un fiato.
Dove vedere il GP Monaco di Formula 1 in TV e streaming
Il Gran Premio di Monte Carlo, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1, si potrà seguire in TV su Sky in diretta. Diretta esclusiva. Canali i soliti: 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming live per abbonati con Sky Go o NOW. Differita in chiaro su TV8 dalle ore 18:30, streaming con tv8.it.
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi a Monaco
1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)
2ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)
3ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), George Russell (Mercedes)
4ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)
5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls)
6ª fila: Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams)
7ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine)
8ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)
9ª fila: Esteban Ocon (Williams), Sergio Perez (Cadillac)
10ª fila: Ollie Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)
Formula 1, oggi il GP Monaco: orari TV8 e Sky di diretta e differita
A Monte Carlo si disputa oggi il Gran Premio di Monaco, appuntamento tanto atteso da ogni appassionato. La gara comincia alle ore 15 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Differita in chiaro su TV8 a partire dalle ore 18:30, con relativo streaming gratis su tv8.it.