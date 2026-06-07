Formula 1 oggi, orari TV del GP Monaco su TV8 e Sky e dove vederlo: Antonelli in pole, Hamilton e Leclerc in seconda fila

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Monaco. Antonelli in pole nella griglia di partenza davanti a Verstappen e Hamilton dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la corsa di Monte Carlo in chiaro in differita su TV8 alle 18:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Monte Carlo

1ª fila: Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull)

2ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari)

3ª fila: Isack Hadjar (Red Bull), George Russell (Mercedes)

4ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)

5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls)

6ª fila: Alexander Albon (Williams), Carlos Sainz (Williams)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine)

8ª fila: Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi)

9ª fila: Esteban Ocon (Williams), Sergio Perez (Cadillac)

10ª fila: Ollie Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac)

11ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lance Stroll (Aston Martin)