Cambia la classifica del GP Monaco dopo la fine della gara: Hadjar viene assolto, Perez no

Sergio Perez perde il decimo posto e il primo punto Mondiale della Cadillac. Decimo arriva così Alonso. Hadjar evita penalità e squalifica e mantiene il podio.

Il Gran Premio di Monaco è stato dominato da un formidabile Kimi Antonelli. Lewis Hamilton è arrivato secondo, ottenendo il terzo podio con la Ferrari. Ma il post-gara è stato molto intenso, non solo per i guai di Leclerc. I commissari sono stati attivissimi e hanno dovuto indagare soprattutto su Isack Hadjar, investigato nel finale e che ha visto a rischio il suo terzo posto. La squalifica l'ha evitata, la sanzione pure. Il podio resta quello che si è visto, ma la classifica cambia e paga un prezzo carissimo la Cadillac che perde il primo punto della sua storia in Formula 1 con Sergio Perez, ne beneficia un immortale Fernando Alonso.

Hadjar salva il podio: terzo a Monte Carlo

Hadjar è salito sul podio e lo ha celebrato con Hamilton e Kimi Antonelli. Ma mentre loro erano puliti, il francese era ‘under investigation'. Dopo oltre un'ora e mezza era stata ufficializzata il motivo dell'investigazione. Era in dubbio il risultato perché pareva che la Red Bull avesse lavorato sulla sua vettura in regime di bandiera rossa. Cosa vietata. Il delegato tecnico della Formula 1 Manuel Leal aveva ufficializzato l'indagine. Dopo oltre un'ora Hadjar è stato assolto con formula piena.

La sanzione inflitta a Perez, che perde il decimo posto a Monaco.

Sergio Perez lascia il decimo posto a Fernando Alonso

Ma la classifica è cambiata per via della penalità di Sergio Perez, il messicano aveva compiuto un'impresa chiudendo al decimo posto e regalando così il primo punto della sua storia in Formula 1 alla Cadillac. Perez è stato sanzionato con una penalità per essersi trovato fuori posizione quando la gara è ripartita. Per questo motivo ha preso 10 secondi di penalità ed ha perso la decima posizione a vantaggio di Fernando Alonso, che a quasi 45 anni conquista il primo punto del 2026 e permette all'Aston Martin di occupare così il decimo posto nel Costruttori, l'ultimo che premia, scavalcando la Cadillac, che quel punticino se l'era preso in pista.

La nuova classifica del GP Monaco 2026