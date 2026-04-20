Cristiano Ronaldo infastidito dai cori su Messi, risponde con un gesto: mostra il numero tre

Cristiano Ronaldo ha trascinato l'Al Nassr alle semifinali della della AFC Champions League 2 che potrebbe diventare il suo primo trofeo da quando gioca nel calcio saudita. La trasferta di Dubai contro l'Al Wasl gli ha regalato una sorpresa nel secondo tempo, quando la sua squadra era già in vantaggio per 3-0, i tifosi avversari hanno cominciato a intonare "Messi Messi" per prenderlo in giro e infastidirlo. Non hanno rovinato la sua giornata di festa e non hanno avuto in cambio neanche una reazione plateale. Il portoghese non ha mostrato segni di fastidio, ma ha zittio i tifosi facendo il segno del silenzio e mostrandogli il numero tre, come i gol che avevano subito fino a quel momento.

La reazione di Cristiano Ronaldo al coro su Messi

Ormai è diventato quasi un classico usare la grande rivalità dell'ultimo secolo come pretesto per gli sfottò. In Arabia Saudita hanno spesso inneggiato a Messi per infastidire Cristiano Ronaldo, riproponendogli il paragone più scomodo della sua carriera con il più grande rivale di sempre. Il portoghese però ha sempre saputo difendersi e anche in trasferta a Dubai non ha fatto una piega quando gli avversari hanno cominciato a cantare "Messi Messi". Il suo Al Nassr era già sul 3-0 (alla fine ha vinto per 4-0) e qualificato alle semifinali, per questo il coro di scherno non lo ha minimamente toccato.

La sua reazione è stata semplice e istintiva: prima ha zittito gli avversari portandosi un dito sulla bocca, poi gli ha mostrato con le dita il numero tre, come i gol che avevano subito fino a quel momento. Ha indicato il punteggio e questo gli è bastato per spegnere la polemica e dimostrare di essere superiore a ogni cosa. La provocazione non ha avuto terreno fertile con Cristiano Ronaldo che spera di chiudere la stagione facendo incetta di trofei che mancano nella sua esperienza in Arabia Saudita.