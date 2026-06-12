Cristiano Ronaldo ironizza sulle critiche prima dei Mondiali: “Come sto? Non avete visto le partite?”

Saranno gli ultimi Mondiali per Cristiano Ronaldo che rassicura i giornalisti sulla sua forma: “Sto bene, è una generazione molto forte che porterà gioia ai portoghesi”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cristiano Ronaldo è pronto per il suo ultimo ballo ai Mondiali, un lungo addio dal quale spera di tornare con un bottino prezioso. Il Portogallo è partito per gli Stati Uniti dove comincerà la sua avventura il prossimo 17 giugno affrontando Congo, Uzbekistan e Colombia nella fase a gironi. Le aspettative sul gruppo sono alte e il capitano non fa nulla per nascondere le ambizioni della sua nazionale che spera di recitare il ruolo di outsider.

Ai media portoghesi prima della partenza ha raccontato come tutti i suoi compagni di squadra stanno vivendo questo momento, anche se tutte le attenzioni sono andate su di lui: sarà la sua ultima Coppa del Mondo e ci tiene a lasciare un grande segno. Le premesse sono quelle giuste e il portoghese scherza con i giornalisti sul suo stato fisico, dato che a 41 è capace ancora di incidere e vincere trofei.

Cristiano Ronaldo scherza con i giornalisti

Il Portogallo ha voglia di sfruttare la vetrina dei Mondiali per valorizzare i suoi talenti e cercare di arrivare più lontano possibile. Sarà tra le nazionali da tenere d'occhio soprattutto perché sarà l'ultima Coppa del Mondo per Cristiano Ronaldo, un altro dei big che saluteranno per sempre questa competizione alla fine di luglio. Il capitano è in grande forma e prima di partire per gli Stati Uniti ha scherzato con i giornalisti quando gli hanno chiesto come stesse: "Fisicamente? Sto bene, non avete visto le partite?".

Leggi anche Arrestato un narcotrafficante con un blitz di agenti travestiti da mascotte dei Mondiali 2026

È scoppiato a ridere, ricordando il campionato saudita appena vinto con l'Al Nassr (con doppietta nella partita decisiva) e allontanando qualche voce poco lusinghiera nata dopo l'ultima amichevole. Sulle ambizioni del Portogallo non si nasconde ma cerca di sdrammatizzare: "Lo sapremo solo alla fine. È una generazione molto forte, ma ci sono fattori che non possiamo controllare. Credo che sia una generazione che porterà tanta gioia al popolo portoghese". Cristiano Ronaldo non vuole mettere pressioni ai suoi compagni di squadra, ma sa che la nazionale portoghese può togliersi tante soddisfazioni negli Stati Uniti.