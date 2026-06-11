Cristiano Ronaldo “goffo e frustrato” nell’amichevole del Portogallo prima dei Mondiali

La prestazione di CR7 nel test con la Nigeria è bollata con giudizi severi soprattutto gli errori clamorosi sotto porta: “Quello che anni fa era gol sicuro, ora non lo è più”.

Cristiano Ronaldo nel mirino della critica per la prestazione in amichevole con la Nigeria.

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La prestazione di Cristiano Ronaldo nell'ultima amichevole del Portogallo contro la Nigeria (vinta 2-1) prima dei Mondiali ha alimentato il dibattito sul cinque volte Pallone d'Oro. A 41 anni è giusto che sia titolare? La domanda sorge spontanea per la condizione esibita dal calciatore nell'ultimo test prima del debutto con la Repubblica Democratica del Congo (mercoledì 17 giugno): in poche parole, ha sbagliato l'impossibile. Ha fatto un po' impressione guardarlo in difficoltà nel controllo della palla, nel fare male/fallire il più elementare dei passaggi o, addirittura, sparare un tiraccio sbilenco lontano dai pali nonostante la porta spalancata davanti.

CR7 è apparso affaticato, apparentemente fuori condizione, imballato e sopraffatto dai marcatori, impreciso ("quello che anni fa era gol sicuro, ora non lo è più") anche se resta capitano e leader insostituibile per carisma e esperienza. Si è comunque notata la sua partecipazione al gioco (movimenti, pressing, assist potenziali) e il fatto che sia stato l'unico titolare a restare in campo nella ripresa (è uscito al 60°) in base al turnover scelto dal ct, Martinez. Ma nel raccogliere le impressioni dei media internazionali sul campione "goffo" e "frustrato" (per aver calciato con rabbia la palla rimbalzata contro i tabelloni pubblicitari dopo l'ennesima occasione sprecata) il dubbio resta al netto del test di rodaggio e della opportunità di non forzare i ritmi quando mancano pochi giorni all'esordio in Coppa del Mondo. Il campo dirà se tutto questo scetticismo è giustificato e se l'ex Real Madrid lo spazzerà via alla sua maniera: magari realizzando un paio di gol subito.

I giudizi più severi nei confronti di Cristiano Ronaldo arrivano anzitutto dalla Spagna: "Il numero 7 portoghese ha avuto delle occasioni, ma ha sbagliato ancora una volta davanti alla porta, il che potrebbe essere motivo di preoccupazione in vista della partita d'esordio ai Mondiali. Aveva sbagliato anche contro il Cile". In Francia l'Equipe ha esaltato lo juventino Conceiçao per il gol bellissimo e quanto a CR7 lo ha liquidato con una valutazione tranciante: "Maldestro". "Una notte da dimenticare per Cristiano Ronaldo! Infuria il dibattito sul ruolo di questo leggendario attaccante", è la versione proposta dal Daily Mail in Inghilterra.

In Germania è il quotidiano Bild che punta l'indice contro il campione lusitano, mettendo in controluce la sua prova opaca "contro un avversario che non sarà nemmeno ai Mondiali. CR7 non ha mostrato la sua solita precisione di tiro nella prova generale per i Mondiali". In Brasile, Globoesporte s'è tenuto sulla stessa falsariga della stampa europea: "Cristiano Ronaldo ha sprecato delle occasioni. La stella portoghese ha ricevuto palla da solo, ma ha concluso in modo bizzarro".