Cristiano Ronaldo vince il primo titolo in Arabia Saudita, segna una doppietta e si commuove

Dopo tre anni Cristiano Ronaldo è riuscito a vincere il primo titolo con l’Al Nassr, esce dal campo e si commuove: è campione dell’Arabia Saudita, due punti sopra l’Al Hilal di Inzaghi.

Dopo tre anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nassr: Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena due punto sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi nel secondo posto.

È stato un duello serrato, con il rischio di chiudere la stagione a pari punti e capitolare davanti agli scontri diretti che davano ragione agli avversari. Invece il portoghese con una doppietta ha sigillato la vittoria per 3-1 e commosso si è avviato verso il suo primo titolo dopo tre lunghissimi anni di digiuno, un'attesa che non si aspettava di vivere quando aveva scelto di intraprendere questa nuova avventura.

Cristiano Ronaldo regala il titolo all'Al Nassr

Si è deciso tutto all'ultima giornata dove l'Al Nassr è arrivato al primo posto in vantaggio di due punti sull'Al Hilal. Tutto poteva ancora accadere, ma la squadra di Cristiano Ronaldo ha avuto vita facile contro il Damac, costretto alla retrocessione dopo la sconfitta. Nella ripresa il portoghese ha segnato una doppietta e quando è uscito dal campo non è riuscito a trattenere l'emozione: le telecamere lo hanno inquadrato mentre aveva gli occhi luci e un'espressione di sollievo per aver raggiunto finalmente l'obiettivo dopo tre anni.

Da quando aveva messo piede in Arabia Saudita non era mai riuscito a vincere un trofeo e finalmente la maledizione è stata spezzata. L'Al Nassr diventa campione con due punti di vantaggio sulla squadra di Inzaghi che sperava nella rimonta all'ultima giornata: non gli è bastata la vittoria perché i suoi rivali non hanno commesso passi falsi e così deve accontentarsi del secondo posto da imbattuto, dato che non ha mai perso in questo campionato. Una doppia beffa che fa rumoreggiare i tifosi, scontenti di essere finiti secondi.