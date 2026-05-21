Calcio
video suggerito
video suggerito

Cristiano Ronaldo vince il primo titolo in Arabia Saudita, segna una doppietta e si commuove

Dopo tre anni Cristiano Ronaldo è riuscito a vincere il primo titolo con l’Al Nassr, esce dal campo e si commuove: è campione dell’Arabia Saudita, due punti sopra l’Al Hilal di Inzaghi.
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Dopo tre anni è arrivato il momento di festeggiare il primo titolo con la maglia dell'Al Nassr: Cristiano Ronaldo non aveva vinto ancora nulla nella sua esperienza in Arabia Saudita e ha spezzato la maledizione portandosi a casa il campionato all'ultima giornata, appena due punto sopra l'Al Hilal di Simone Inzaghi che al suo primo anno nel calcio saudita deve accontentarsi nel secondo posto.

È stato un duello serrato, con il rischio di chiudere la stagione a pari punti e capitolare davanti agli scontri diretti che davano ragione agli avversari. Invece il portoghese con una doppietta ha sigillato la vittoria per 3-1 e commosso si è avviato verso il suo primo titolo dopo tre lunghissimi anni di digiuno, un'attesa che non si aspettava di vivere quando aveva scelto di intraprendere questa nuova avventura.

Cristiano Ronaldo regala il titolo all'Al Nassr

Si è deciso tutto all'ultima giornata dove l'Al Nassr è arrivato al primo posto in vantaggio di due punti sull'Al Hilal. Tutto poteva ancora accadere, ma la squadra di Cristiano Ronaldo ha avuto vita facile contro il Damac, costretto alla retrocessione dopo la sconfitta. Nella ripresa il portoghese ha segnato una doppietta e quando è uscito dal campo non è riuscito a trattenere l'emozione: le telecamere lo hanno inquadrato mentre aveva gli occhi luci e un'espressione di sollievo per aver raggiunto finalmente l'obiettivo dopo tre anni.

Leggi anche
Un gol di Theo Hernandez regala a Inzaghi il primo trofeo in Arabia: l'Al Hilal vince la King Cup

Da quando aveva messo piede in Arabia Saudita non era mai riuscito a vincere un trofeo e finalmente la maledizione è stata spezzata. L'Al Nassr diventa campione con due punti di vantaggio sulla squadra di Inzaghi che sperava nella rimonta all'ultima giornata: non gli è bastata la vittoria perché i suoi rivali non hanno commesso passi falsi e così deve accontentarsi del secondo posto da imbattuto, dato che non ha mai perso in questo campionato. Una doppia beffa che fa rumoreggiare i tifosi, scontenti di essere finiti secondi.

Immagine
Tennis
Sinner esordirà con Tabur al Roland Garros. Djokovic e Zverev dall'altra parte del tabellone
Sinner e Monfils ridono a crepapelle in panchina al Gael & Friends: che show prima del Roland Garros
Il numero 1 del mondo a Parigi può sfidare Darderi negli ottavi. Cobolli è nel quarto di finale di Medvedev e Auger-Aliassime
Andrea Pellegrino accede al tabellone principale del Roland Garros e scoppia a piangere: a 29 anni finalmente ha svoltato
Diego Nargiso a Fanpage: "Sinner a Roma ha fatto un gesto d'amore per gli italiani. Altrove non so come sarebbe finita"
Il boicottaggio al Roland Garros è figlio della modernità, in quello di Wimbledon 81 tennisti non giocarono
Alessio Morra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views