Un gol di Theo Hernandez regala a Inzaghi il primo trofeo in Arabia: l’Al Hilal vince la King Cup

Arriva il primo trionfo in Arabia Saudita per Simone Inzaghi. L’ex allenatore dell’Inter guida l’Al Hilal alla vittoria della King Cup grazie al successo per 2-1 contro l’Al Kholood, conquistando così il decimo trofeo della sua carriera da allenatore.

La finale, disputata al King Abdullah Sports City, si era complicata dopo il vantaggio iniziale firmato da Ramiro Enrique. Nel finale del primo tempo, però, la formazione di Riad ha cambiato marcia: prima il pareggio di Al Dawsari, poi il gol decisivo di Theo Hernández, servito da un assist di Karim Benzema.

Per Inzaghi è il primo titolo conquistato in Arabia Saudita dopo i successi ottenuti in Italia tra Inter e Lazio.

Inzaghi conquista l’Arabia: Theo decide la finale e l’Al-Hilal alza la King Cup

Nella cornice del King Abdullah Sports City di Gedda, e davanti al re Salman presente sugli spalti, i tifosi dell’Al Hilal hanno dato spettacolo con una scenografia imponente, nonostante la lunga trasferta da Riad, distante quasi mille chilometri. La squadra di Simone Inzaghi si è presentata senza gli indisponibili Kalidou Koulibaly, Pablo Marí e Darwin Núñez, quest’ultimo escluso dalla lista.

A sorpresa è stato l’Al Kholood Club a sbloccare la partita grazie alla rete di Ramiro Enrique. La risposta dell’Al-Hilal, però, è arrivata poco prima dell’intervallo: nel giro di cinque minuti Al Dawsari e l’ex milanista Theo Hernández hanno completato la rimonta.

Nella ripresa Inzaghi ha modificato l’assetto della squadra inserendo Akcicek al posto dell’ammonito Al Harbi. Nel finale spazio anche a Lajami per N. Al Dawsari, mentre Theo Hernandez ha lasciato il campo a causa di un problema fisico.

Ora l’attenzione si sposta già sul prossimo impegno: martedì l’Al-Hilal affronterà in trasferta l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo in uno scontro diretto che potrebbe decidere il campionato, con tre giornate ancora da disputare e appena due punti a separare le due squadre.

Al Kholood-Al-Hilal, il tabellino

MARCATORI: 4′ Ramiro Enrique (K), 42′ Al Dawsari (H), 45+2′ Theo Hernandez (H)

AL KHOLOOOD (4-4-2): Cozzani; Solan (57′ Al Asmari), Utkus, Gyomber, Pinas; Kortajarena, Buckley (87′ Berry), N'Doram (64′ Al Dawsari), Al Aliwa; Enrique (64′ Guga), Bahebri (64′ Sawan). (A disp. Abdulghani, Al Dosari, Al Mutairi, Al Safari, Al Shammari, Al Shehri, Jaman). All. Buckingham.

AL-HILAL (3-5-2): Bono; Ruben Neves, Tambakti, Al Harbi (46′ Akcicek); Malcom, Milinkovic-Savic, N. Al Dawsari (88′ Lajami), Kanno, Theo Hernandez (83′ Darisi); Benzema (75′ Marcos Leonardo), S. Al Dawsari (75′ Mandash). (A disp. Abu Rasen, Al Hawsawi, Al Rubaie, Bouabre, Darisi, Meite). All. Inzaghi.