Mancini nomina a sorpresa un insospettabile attaccante per l’Italia: “Di Cancellieri se ne parla poco”

Roberto Mancini è stato ospite all’evento Inside the Sport 2026 che celebra gli 80 anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana. L’ex CT azzurro ha parlato del futuro del calcio italiano e di un insospettabile attaccante: “Di Cancellieri se ne parla poco”.

Roberto Mancini ha ricevuto un riconoscimento nel corso dell'evento "Inside the Sport 2026" che si è tenuto nella giornata di oggi presso il Museo del Calcio di Coverciano, all'interno del Centro Tecnico Figc, per celebrare gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI). Nel corso delle ultime settimane Mancini, tecnico dell'Al Sadd con cui ha vinto il campionato in Qatar, è stato incalzato su diversi temi. Su tutti quello relativo al suo futuro con un possibile ritorno alla guida della Nazionale Italiana di calcio maschile nel ruolo di CT:

"Qui non parlo di altro – spiega e poi sulla possibilità di tornare ad essere CT dell'Italia si defila con una battuta -. Prossima domanda? Devo finire la stagione con l'Al Sadd, qualche volta il telefono squilla. I miei figli per esempio mi chiamano (ride, ndr)”. Ma soprattutto Mancini si concentra anche sugli aspetti positivi che la terza mancata qualificazione ai Mondiali ha un po' oscurato: "Ci sono dei ragazzi bravi".

Cancellieri in azione con la maglia della Lazio contro il Napoli.

Mancini sottolinea come non sia tutto da buttare ricordando dapprima gli Europei vinti dalla sua Italia nel 2021 e poi le considerazioni fatte da Kimmich: "Ha detto che l'Italia ha vinto più di loro negli ultimi dieci anni – sottolinea -. Qualcosa di buono era stato fatto, la nostra Nazionale avrà giocatori bravi per il futuro per risollevarsi. Lo stesso discorso vale per le squadre di club”. A questo punto Roberto Mancini fa due nomi, di cui uno è un insospettabile: “Il giovane che mi ha impressionato di più è Palestra. Anche Cancellieri ha grandi qualità, se ne parla poco. Ci sono dei ragazzi bravi”.

Cancellieri è alla Lazio è un po' più per necessità a un certo punto è diventato fondamentale per Maurizio Sarri in questa stagione. Cancellieri fu convocato nel 2022 proprio da Mancini per una sola partita della Nazionale maggiore, quella valida per il terzo turno della Nations League contro la Germania in una partita terminata col punteggio di 1-1. In quell'occasione Cancellieri giocò solo 5 minuti ma bastarono a Mancini per intravederne qualità importanti. L'attaccante classe 2002 romano in questa stagione ha segnato 4 gol e 2 assist.