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Roberto Mancini vince il campionato anche in Qatar: è il suo 15° titolo da allenatore

Roberto Mancini vince il campionato con l’Al-Sadd con un turno d’anticipo in Qatar. Per l’ex CT dell’Italia è l’ennesimo successo: è il suo 15° titolo da allenatore.
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A cura di Vito Lamorte
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Roberto Mancini continua a vincere ovunque vada. L’allenatore italiano ha aggiunto un altro trofeo alla sua già ricchissima bacheca conquistando il campionato qatariota alla guida dell’Al-Sadd. Il titolo è arrivato con una giornata di anticipo, anche grazie alla sconfitta dello Shamai, certificando la superiorità della squadra nella Qatar Stars League.

Arrivato nel club mediorientale lo scorso novembre, Mancini ha impiegato pochissimo tempo per incidere, portando esperienza e mentalità vincente in un gruppo già competitivo. Il successo rappresenta il terzo titolo consecutivo per l’Al-Sadd e il sesto trofeo nelle ultime otto stagioni, numeri che raccontano un dominio ormai consolidato a livello nazionale.

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Determinanti, nel corso della stagione, sono stati alcuni protagonisti di assoluto livello. Su tutti Akram Afif, leader tecnico e uomo simbolo della squadra, autore di gol e assist decisivi, e Roberto Firmino, che ha garantito qualità ed esperienza internazionale contribuendo in maniera concreta alla corsa al titolo.

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Mancini vince il campionato in Qatar: è il 15° titolo da allenatore

Per Mancini si tratta del 15° trofeo in carriera da allenatore, un traguardo che conferma la sua straordinaria continuità ad altissimo livello. Dai successi in Italia con Inter e Lazio fino alla storica vittoria dell’UEFA Euro 2020 con la Nazionale, passando per l’esperienza vincente al Manchester City, il tecnico jesino ha costruito un percorso fatto di risultati e riconoscimenti.

Il trionfo in Qatar dimostra ancora una volta la sua capacità di adattarsi a contesti diversi, mantenendo intatta la propria identità calcistica. Anche in Medio Oriente Roberto Mancini ha lasciato il segno.

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