Euilalio sorpreso di essere ancora Maglia Rosa al Giro d’Italia: “Pensavo fosse stato un disastro”

Al Giro d’Italia è ancora Eulalio la Maglia Rosa: il portoghese resta il leader della classifica generale quasi a sorpresa, pensava che sarebbe stato un vero disastro.

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Sempre più leader, con un distacco che dopo la 12esima tappa del Giro d'Italia è aumentato ancora di più: Alfonso Eulalio è ancora la Maglia Rosa del Giro d'Italia con 33 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, quasi un sogno per il portoghese che si è trovato al comando della classifica generale quasi per caso. Il ciclista portoghese non si aspettava di dover gestire il giro restando davanti a tutti perché l'inizio in Bulgaria non era stato incoraggiante per la Bahrain Victorious.

Eppure all'arrivo a Novi Ligure è ancora lui a indossare la maglia più ambita della Corsa Rosa e cercherà di onorarla al meglio anche nelle prossime tappe. Ai microfoni di Rai 2 ha raccontato che non si aspettava niente del genere e che tutto questo lo ha travolto. Ha ricevuto addirittura una chiamata dal presidente portoghese Seguro che voleva congratularsi con lui, un risvolto inaspettato per il 24enne che, comunque andrà, in Italia ha trovato un trampolino di lancio importante.

Eulalio è ancora la Maglia Rosa

Si è preso il primo posto della classifica generale al termine della quinta tappa e non l'ha ancora lasciato. Domani Eulalio si presenterà al 13esimo appuntamento del Giro d'Italia ancora con la Maglia Rosa addosso, un onore e un onere per il giovane portoghese che si sta facendo trada tra i grandi. Ha un distacco di 33 secondi su Vingegaard e spera di poter mantenere il ruolo di leader anche nelle prossime tappe.

Il portoghese non se lo aspettava minimamente perché il torneo per il suo team non è cominciato bene: "In Bulgaria, quando è caduto Santiago Buitrago che ha poi dovuto lasciare la corsa, pensavamo che per noi questo Giro sarebbe stato un disastro". L'arrivo in Italia ha cambiato tutto, regalandogli la Maglia Rosa: "Invece siamo arrivati in Italia e abbiamo cominciato a fare tutto nel migliore dei modi. Questa maglia rosa che continuo a vestire, oggi la vittoria della tappa. Tutto sta andando per il meglio".