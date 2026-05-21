Van Eetvelt stringe i denti dopo la caduta nell’11ª tappa, ma il Giro d’Italia per lui è finito

Il 24enne belga della Lotto Intermarché era stato tra i protagonisti della fuga di giornata insieme agli italiani Filippo Zana e Christian Scaroni. L’incidente in un tratto in discesa gli ha provocato una frattura alla mano.

Lennert Van Eetvelt è stato costretto a ritirarsi dal Giro d’Italia per la frattura del dito.

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Il Giro d'Italia 2026 perde uno dei suoi protagonisti: Lennert Van Eetvelt della Lotto-Intermarché è stato costretto al ritiro in seguito alla caduta avvenuta durante la tappa di mercoledì. Il corridore belga, 24 anni, è finito a terra nel finale di gara mentre affrontava la discesa della penultima salita. Secondo le prime ricostruzioni, non è riuscito a mantenere la traiettoria, perdendo il controllo della bici: il trauma subito (frattura del dito medio della mano sinistra) non gli ha impedito di concludere l'11ª tappa (vinta da Jhonatan Narvaez, con Afonso Eulalio che resta in Maglia Rosa in classifica generale) ma l'esito degli esami diagnostici e le sue condizioni non gli permettono di proseguire la corsa. Alla partenza della 12ª frazione (da Imperia a Novi Ligure) non ci sarà.

La caduta in discesa durante la fuga nella 11ª tappa

Prima dell'incidente, Van Eetvelt era stato tra i protagonisti della fuga di giornata insieme agli italiani Filippo Zana e Christian Scaroni. I tre sono rimasti coinvolti nello scivolone nel tratto in discesa, compromettendo le loro possibilità di giocarsi il successo di tappa. Nonostante il dolore, il belga si è rialzato e ha proseguito fino a giungere al traguardo. Bart Wellens, team manager di Van Eetveld alla Lotto-Intermarché, aveva inizialmente dichiarato ai media belgi che l'infortunio non sembrava troppo grave. Ma la situazione s'è evoluta in negativo dopo i controlli medici.

Fatale al 24enne ciclista belga la caduta nell’ultima tappa.

"Lennert è caduto rovinosamente in discesa – si legge nella nota ufficiale del team -. Oltre alle abrasioni al gomito e all'avambraccio, si è anche fratturato il dito medio della mano sinistra. Di conseguenza, purtroppo, non potrà prendere il via alla dodicesima tappa. Si tratta di una grave battuta d'arresto per Lenny e per la squadra. Gli auguriamo una pronta guarigione".

La Lotto Intermarché perde un altro ciclista

Van Eetvelt si era messo in luce nelle battute iniziali del Giro d'Italia in particolare nella seconda tappa, quando era riuscito a restare incollato a Jonas Vingegaard e a Giulio Pellizzari a 10 chilometri dal traguardo, prima che il piccolo gruppo fosse risucchiato dalla carovana di ciclisti. In quella tappa il belga si piazzò 13°, mentre prima dell'incidente avvenuto nella 11ª frazione era 19° nella classifica generale. Lo scivolone sull'asfalto gli è costato caro a livello sportivo: avendo accumulato un ritardo di 6'46" rispetto a Narvaez (vincitore di giornata), è precipitato al 25° posto segnando un distacco di oltre 11 minuti dalla Maglia Rosa, Afonso Eulalio.

Il ritiro di Van Eetvelt è un brutto colpo per la Lotto Intermarché che adesso ha 4 corridori su 8 ancora in gara. In precedenza erano stati obbligati ad alzare bandiera bianca Arnaud De Lie e Milan Menten, a causa di un virus intestinale provocato da sterco di mucca alla Famenne Ardennes Classic, mentre Liam Slock aveva chiuso in anticipo la sua esperienza per un dolore alla schiena.