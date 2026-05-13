Eulalio è Maglia Rosa per caso al Giro d’Italia: “Ora dobbiamo capire cosa fare nei prossimi giorni”

A sorpresa Eulalio è arrivato secondo alla quinta tappa del Giro d’Italia prendendosi la Maglia Rosa: “Non so ancora come mi sento. Ho fatto una scommessa con Caruso”

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Non pensava di poter ottenere grandi soddisfazioni dal Giro d'Italia, eppure al termine della quinta tappa Afonso Eulalio si è ritrovato con la Maglia Rosa addosso, strappata a Giulio Ciccone grazie al secondo posto ottenuto nella volata al traguardo di Potenza alle spalle di Igor Arrieta. E pensare che ha rischiato anche di vincere la tappa se non fosse stato per la sfortunata caduta finale che ha spalancato le porte allo spagnolo, ma il secondo posto sul podio gli basta per ottenere il primo posto nella classifica generale a sorpresa.

Il portoghese della Bahrain Victorious non ci crede perché non era nei programmi prendersi la leadership. Ha fatto una scommessa con il suo compagno Damiano Caruso, vincere due tappe per avere un altro anno di contratto, ma ha superato le aspettative e si trova in una posizione che mai avrebbe immaginato di ottenere.

Eulalio è la nuova Maglia Rosa

Ha sfiorato il primo posto per appena due centesimi nella volata con Arrieta, ma tanto basta al portoghese per ottenere la Maglia Rosa nella quinta tappa del Giro d'Italia. Il secondo posto lo porta in cima alla classifica generale con un vantaggio di 2'51", un margine discreto con cui arriva alla tappa successiva, la Paestum-Napoli. Eulalio non immaginava di poter compiere un'impresa così grande ed è stato praticamente colto di sorpresa con il suo team, come ha raccontato a Eurosport: "Non so ancora come mi sento, non ci credo ancora. È incredibile per me indossare la maglia rosa. Oggi è stata una giornata pazzesca, dobbiamo vedere cosa fare nei prossimi giorni".

E mentre cerca di metabolizzare il successo e di capire come muoversi nella prossima tappa si rammarica di non aver vinto per poco la gara, raccontando della scommessa fatta con il compagno di squadra: "Volevo davvero vincere la tappa perché ho fatto una scommessa con Damiano Caruso: se vinco due tappe mi daranno un altro anno di contratto. Non ho vinto, ma ci saranno altre opportunità". Il ciclista portoghese è stato in fuga per più della metà della Praia a Mare-Potenza, staccandosi assieme ad Arrieta sulla salita della Montagna Grande di Viggiano.