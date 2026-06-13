Roberto Mancini lascia l’Al-Sadd con un video e prepara l’Italia al suo ritorno come Ct azzurro

Roberto Mancini lascia l’Al-Sadd con un video e si prepara a tornare in Italia come nuovo CT della Nazionale: è il principale candidato.

Roberto Mancini è sempre più vicino a diventare il nuovo CT dell'Italia. Una conferma in più arrivata questa sera con l'annuncio ufficiale della separazione del tecnico italiano dall'Al-Sadd. L'allenatore di fatto non sarà più sulla panchina della squadra qatariota che ha anche pubblicato una nota: "Un periodo breve ma prezioso, con tanti ricordi. Grazie Mancini, speriamo che la nostra storia continui un giorno. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ciao ciao". Mancini ora è il principale candidato per la panchina dell'Italia, e dopo appena 7 mesi e 25 partite in Qatar, si appresta a tornare a prendersi quella panchina azzurra che lui stesso aveva voluto lasciare per assicurarsi il ricco contratto come CT dell'Arabia Saudita.malagò

Lo stesso Mancini ha salutato i tifosi dell'Al-Sadd con un video pubblicato sui social dal club qatariota: "Ciao a tutti. Questo video è per ringraziare tutti i tifosi dell'Al-Sadd per il supporto che ci hanno dato e che ci ha permesso di vincere il campionato. Grazie al club per avermi aiutato a integrarmi qui ma anche a tutti i membri del club. Grazie a questi giocatori fantastici, dentro e fuori dal campo, che hanno dato tutto per questa maglia. Buona fortuna al Qatar che oggi inizia il suo percorso ai Mondiali. Grazie a tutti, resterete sempre nel mio cuore". Ora per lui si aprono le porte dell'Italia, ma perché?

Le elezioni federali del prossimo 22 giugno sono dunque alle porte e si deciderà chi tra Malagò e Abate raccoglierà l'eredità del dimissionario Gravina. Appare probabile ormai che entrambi i candidati abbiano scelto come punto d'incontro proprio Mancino come prossimo CT degli azzurri. Ma Malagò, che appare in vantaggio, ha un'amicizia di lunga data col Mancio e per questo è in pole rispetto a tutti gli altri. Nonostante questo, come spesso accade in questi casi, lo stesso Malagò chiamato in causa sull'argomento ha smentito: "Mai parlato con Mancini, Conte o Guardiola? Con nessuno di loro, non sarebbe serio".

Oggi però la chiusura del rapporto di Mancini con l'Al-Sadd mette un altro tassello al puzzle che tra pochi giorni potrebbe prendere forma in Federazione proprio con la nomina di Malagò a presidente federale e al conseguente ritorno di Mancini come CT. Da capire come sarà presentata da Malagò la figura di Mancini visto il suo addio a sorpresa dall'Italia per prendere lo stesso incarico ma in un'altra Federazione, appunto quella dell'Arabia Saudita. Per il momento Mancini ha compiuto il primo passo liberandosi dal club qatariota e pronto per una sfida.