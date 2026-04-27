Chi sarà il sostituto di Rocchi come designatore arbitrale: Ciampi e Cieli i due favoriti

La riunione del Comitato Nazionale dell'AIA darà il nome del designatore ad interim che gestirà le designazioni in questo finale di campionato. L'ormai ex designatore Gianluca Rocchi si è autosospeso sabato, quando è scoppiata l'indagine per concorso in frode sportiva che ha coinvolto anche Gervasoni: la situazione nel mondo arbitrale italiano è molto delicata e ci sono ancora diversi nodi da sciogliere, come quello relativo alla figura che si occuperà di designare gli arbitri per la Serie A e la Serie B fino alla fine della stagione.

La riunione che si terrà in videoconferenza in questo pomeriggio si aprirà con due nomi favoriti, ossia quello di Domenico Celi e Maurizio Ciampi che si contendono il posto rimasto vacante. Sarà una nomina come traghettatore valida fino alla fine della stagione, quando poi si apriranno nuovi discorsi che coinvolgeranno altri profili in un progetto a lungo termine.

Ciampi e Celi i più quotati

Bisognerà nominare un designatore ad interim per concludere la stagione e riempire il posto vuoto lasciato da Rocchi dopo l'autosospensione del 25 aprile, quando è scoppiato lo scandalo arbitrale che lo ha coinvolto assieme a Gervasoni. Il momento è delicato e la riunione del Comitato Nazionale servirà a chiarire il primo punto della lunga lista di nodi da sciogliere. Ci sono sostanzialmente due nomi in pole position: uno dei candidati più forti è Maurizio Ciampi di Benevento che nel 2021 era diventato Responsabile della CAN C, fino alla nomina in quel ruolo di Daniele Orsato.

L'altro profilo forte è quello di Domenico Celi di Bari, oggi responsabile del settore tecnico arbitrale. È un fischietto con grande esperienza (141 partite dirette in Serie A e 41 in Serie B), e si occupa della formazione del perfezionamento tecnico e dell’uniformità interpretativa del regolamento in tutta Italia. Loro due sono gli indiziati principali per rivestire il ruolo di traghettattore, mentre il nuovo designatore si deciderà più avanti, dopo la fine della stagione.