Caso Rocchi, l’inchiesta arbitri in diretta: indagati anche Gervasoni e Paterna, Marotta: “Inter è estranea”

Prima della partita di Serie A tra Torino e Inter ai microfoni di Sky è intervenuto Marotta per parlare del caso Rocchi per la prima volta: "Noi apprendiamo tutto dalla stampa. Queste dichiarazioni ci meravigliano, noi non abbiamo arbitri graditi o non graditi. Sappiamo di aver agito nella massima correttezza e questo è il dato più importante che deve tranquillizzare tutti. Nella scorsa annata, non lo dico per lamentarmi, abbiamo oggettivamente avuto decisioni avverse anche acclarate, mi riferisco per esempio al rigore di Inter-Roma. Oggi siamo qui pensando a questa partita, a questo campionato e a questo scudetto che vogliamo. Sono tranquillo, siamo estranei e lo saremo in futuro".