Oggi il sorteggio del nuovo calendario della Serie A 2026/27: a che ora e dove vederlo in TV e streaming

Oggi dalle 18:30 in poi si scoprirà l’intero nuovo calendario di Serie A 2026/2027, stagione che inizierà il 23 agosto e proseguirà fino al 30 maggio 2027. Diretta in chiaro sui canali di comunicazione della Lega, per gli abbonati appuntamento su DAZN e Sky.

Il sorteggio del calendario della Serie A 2026/27 si terrà oggi, venerdì 5 giugno 2026 a partire dalle ore 18:30. L'evento ufficiale avrà luogo nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma, durante la terza edizione del Festival della Serie A e vedrà la presenza dei vertici della Lega e dei rappresentanti dei club. L'intera diretta sarà visibile anche in chiaro sui canali ufficiali della Lega.

Oggi inizia ufficialmente una nuova avventura, con il calendario completo della prossima stagione di Serie A. Si ricomincia dall'Inter campione in carica, Napoli, Roma, Como qualificate per la Champions, con Milan e Juve in Europa League e tre neo promosse: Venezia, Frosinone e Monza. Il tabellone sarà guidato da criteri oggettivi e paletti precisi per garantire equità e sicurezza, tra cui l'alternanza obbligatoria tra casa e trasferta per le squadre che condividono lo stadio e l'impossibilità di far scontare nei turni infrasettimanali i derby stracittadini. Non sono previste teste di serie, ma le squadre saranno divise in fasce per bilanciare le difficoltà del percorso.

La compilazione dovrà inoltre incastrarsi perfettamente con gli impegni ufficiali già fissati e che si conoscono da tempo. Il campionato scatterà domenica 23 agosto 2026 per concludersi il 30 maggio 2027 e nel mezzo ci saranno due turni infrasettimanali previsti per mercoledì 28 ottobre 2026 e per mercoledì 6 gennaio 2027. Ci sarà ovviamente anche la tradizionale sosta natalizia dal 27 dicembre, come i periodi di pausa riservati agli impegni della Nazionale programmati per le finestre del 27 settembre-4 ottobre 2026 e per tutta la prima parte del mese di novembre 2026, oltre per fine marzo 2027.

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Sorteggio nuovo calendario di Serie A 2026/27 dove vederlo in diretta in TV e in streaming

Per scoprire tutto il calendario e l'ordine delle partite della stagione 2026/2027, gli appassionati potranno seguire la cerimonia in diretta su diverse piattaforme, sia a pagamento sia in chiaro. Gli abbonati potranno affidarsi alle trasmissioni di DAZN, che garantirà la copertura integrale dell'evento, e sui canali di Sky Sport con Sky Sport 24 che seguirà in diretta, accessibili anche in mobilità su SkyGo e NOW. Per quanto riguarda la visione gratuita in chiaro, la Lega Serie A trasmetterà l'intero sorteggio in live streaming su Radio TV Serie A e sul proprio canale ufficiale YouTube, offrendo così a tutti i tifosi la possibilità di seguire in tempo reale la nascita del nuovo torneo.