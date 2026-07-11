McGregor vs Holloway 2 oggi a UFC 329, dove vedere il ritorno di Conor in TV e streaming: orario e card

McGregor vs Holloway 2 oggi è la card clou dell’evento UFC 329: si disputa all’1 ora italiana. Scaletta dell’evento a partire dalle 23, tutte le info su dove vederlo in diretta tv e in streaming.

Conor McGregor torna a combattere nell'evento UFC 329 di oggi contro Holloway.

Conor McGregor torna sull'ottagono questa notte quando all'1:00 ora italiana salirà sull'ottagono per sfidare Max Holloway. Un match senza esclusione di colpi (basta dare un'occhiata alla rissa sfiorata in conferenza), la card clou dell'evento MMA di UFC 329 che si svolge nell'Arena di Las Vegas (in Nevada) ed è visibile (solo per gli abbonati) in diretta tv sul canale Eurosport 1 con la telecronaca di Giacomo Brunelli e Alex Dandi, in live streaming collegamento su Discovery+ e su HBO Max (disponibile su Dazn, TimVision e Prime Video).

La sfida nella divisione dei pesi welter più attesa perché il fighter irlandese torna a combattere dopo ben 5 anni dall'ultima volta. A luglio 2021 si fratturò la gamba contro Dustin Poirier, da allora non è riuscito mai più riprendersi veramente. Ecco perché oggi il rientro nella gabbia ha acceso la luce dei riflettori su "The Notorius": come sta fisicamente? è la domanda più ricorrente sulle condizioni di McGregor. Quanto ad Holloway, ha un conto in sospeso con l'ex campione di Arti Marziali Miste: nel 2013 lo affrontò e venne battuto quando entrambi erano ancora nei pesi piuma e, in particolare Conor, non erano abbastanza in hype.

A distanza di 13 anni le strade s'incrociano di nuovo e l'incontro promette scintille: in un angolo c'è McGregor che, nonostante l'infortunio e la lunga assenza, è diventato una star globale dello sport che fattura soldi a palate oltre ad essere stato campione nei pesi piuma e leggeri; nell'altro c'è l'americano che, in virtù del titolo conquistato nei pesi piuma, è ritenuto uno dei migliori della categoria.

The Notorius torna a combattere dopo 5 anni di stop per l'infortunio subito nel 2021.

McGregor vs Holloway 2, la scaletta di UFC 329

L'incontro McGregor vs Holloway è preceduto da 13 combattimenti in programma a partire dalle 23 tra Preliminary e Main Card.

La scaletta completa di UFC 329

Alessandro Costa vs Cody Durden

Ryan Gandra vs Zachary Reese

Farid Basharat vs Ethyn Ewing

Damian Pinas vs Cesar Almeida

Tracy Cortez vs Wang Cong

Late Prelims

Luke Riley vs Kai Kamaka III

Cody Garbrandt vs Adrian Yanez

Gable Steveson vs Elisha Ellison

Nikita Krylov vs Robert Whittaker

Main Card

King Green vs Terrance McKinney

Brandon Royval vs Lone'er Kavanagh

Cory Sandhagen vs Mario Bautista

Benoit St-Denis vs Paddy Pimblett

Conor McGregor vs Max Holloway

McGregor vs Holloway 2: orario e dove vederlo in tv e in streaming

L'evento UFC 329 McGregor vs Holloway 2 si combatte domenica 12 luglio 2026 con inizio a partire dalle ore 01:00 italiane. La Main Card è visibile in diretta esclusiva su Eurosport 1, HBO Max e discovery+ (disponibile su Dazn, TimVision e Prime Video) ma solo per abbonati.