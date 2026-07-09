sport
video suggerito
video suggerito

Ombre su Conor McGregor: “Ha assunto ormoni e anabolizzanti anche dopo che la sua gamba era guarita”

In attesa di rivederlo di nuovo sull’ottagono il prossimo 12 luglio nel main event UFC 329, Connor McGregor è al centro di nuovi sospetti: “Usate sostanze dopanti anche dopo la guarigione, gli piaceva l’effetto che davano”
Leggi tutte le news di Fanpage.it tra i risultati della ricerca su Google.
Avatar autore
A cura di Alessio Pediglieri
Immagine

Connor McGregor torna a combattere e lo farà ufficialmente nel main event UFC 329 quando sfiderà sull'ottagono lo statunitense Max Holloway, in una rivincita a tredici anni di distanza dalla prima volta e che sancirà il rientro agli incontri di The Notorious che non gareggia dal 2021 quando si spezzò una gamba contro Dustin Poirier. E con il campione irlandese tornano dicerie e polemiche attorno alla sua iconica figura, tra cui anche i sospetti di aver fatto uso di doping. Una notizia che era stata già diffusa mesi fa e che lo stesso McGregor non ha mai totalmente smentito, ricordando che ne era ricorso durante il suo periodo di riabilitazione, lontano dagli incontri e dai testing ufficiali. Ma per il New York Times "avrebbe continuato anche dopo, ben oltre la guarigione della propria gamba".

Il ritorno di McGregor sull'ottagono e i soliti sospetti: doping

In attesa di capire in quale forma arriverà all'appuntamento del 12 luglio, le notizie attorno a McGregor restano collegate a questioni lontano dall'ottagono e che riguardano la sua preparazione, lunghissima e delicata, che sarebbe arrivata finalmente alla conclusione per la passione e l'amore di tutti gli appassionati. Ma nella quale ci sono state ombre che riemergono ciclicamente provando a porre in discussione un ritorno molto chiacchierato. Sul fronte doping, McGregor era già tornato, dando la propria versione dei fatti e in parte confermandole, minimizzando il tutto come procedure per "medicamenti necessari" alla riabilitazione e che lo hanno aiutato a riprendersi, una volta che era escluso dal giro UFC, lontano dalle gare e soprattutto dai testing ufficiali.

McGregor torna a combattere nel main event UFC 329 contro Max Holloway il 12 luglio 2026
McGregor torna a combattere nel main event UFC 329 contro Max Holloway il 12 luglio 2026

Ma le fonti del New York Times, tornato alla carica sull'argomento, avrebbero scavato molto più a fondo, confermando il sospetto di un uso molto più prolungato e che si è spinto oltre ai semplici "benefici prestativi e riabilitativi". Molti articoli del giornale, infatti, hanno ricollegano questi sospetti, coincidenti con la lunga assenza di McGregor dal 2021 ad oggi in cui lampeggia un momento particolare. Secondo la ricostruzione e le fonti del giornale, il periodo sospetto sarebbe stato più espanso di quello dichiarato. McGregor in passato aveva ammesso di aver sfruttato un vuoto normativo del regolamento, tra il 2022-2023 in piena fase riabilitativa, periodo fuori dal pool di testing USADA, chiedendo anche una esenzione medica, poi negata.

Leggi anche
Javier Concepcion schiaccia e si rompe la gamba in Iran-Cuba di pallavolo: giocatori disperati

Le accuse del NYT: "I funzionari UFC sapevano, diceva che gli piaceva"

Ma l'utilizzo delle sostanze proibite sarebbe continuato: "Secondo due persone a conoscenza della vicenda, McGregor ha assunto due delle sostanze dopanti più potenti, steroidi anabolizzanti e ormone della crescita umano anche dopo che la sua gamba era guarita" scrive il NYT. "Una delle fonti ha detto che i funzionari UFC hanno saputo da McGregor stesso che era rimasto sotto l’effetto di queste sostanze perché gli piaceva come lo facevano sentire e l’energia che gli davano. McGregor, ora 37enne, ha assunto queste sostanze durante per più di due anni in cui aveva scelto di uscire dal programma di testing anti-doping dello sport, una mossa che secondo gli esperti anti-doping gli ha permesso di sfruttare un buco normativo". 

Immagine
Live
Mondiali
Iniziano i quarti, si parte con Francia-Marocco: in palio la semifinale contro Spagna o Belgio
Francia-Marocco apre i quarti di finale in diretta tv, chi passa il turno pesca Spagna o Belgio
Haaland divide la Norvegia: il piano fiscale tra Svizzera e Lussemburgo per aggirare la tassa sulla ricchezza
Il commento imbarazzante di Argentina-Egitto su Radio Rai: "Vediamo se arriva una telefonatina"
Romario demolisce Ancelotti in tv: "È una vergogna che sia sulla panchina del Brasile"
Mondiali 2026, 19 giocatori diffidati rischiano di saltare la semifinale: ci sono anche Olise e Bellingham
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
sport
api url views