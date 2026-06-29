Javier Concepcion schiaccia e si rompe la gamba in Iran-Cuba di pallavolo: giocatori disperati

Terribile infortunio per il cubano Javier Concepcion durante il match con l’Iran di Nations League di pallavolo: il 28enne centrale si è provocato la rottura di tibia e perone della gamba atterrando dopo aver schiacciato un pallone. Strazianti le sue urla di dolore, mentre il silenzio è calato completamente nel palazzetto e i giocatori in campo si mettevano le mani nei capelli disperati.

Un infortunio terribile ha scioccato giocatori e pubblico di Iran-Cuba di Nations League di pallavolo: il 28enne centrale cubano Javier Concepcion si è rotto la gamba sinistra atterrando dopo essere saltato per una schiacciata nel secondo set del match, vinto poi 3-1 dalla squadra iraniana. Strazianti le urla di dolore del giocatore, mentre nel palazzetto di Orleans (campo neutro in Francia a causa dell'attuale scenario bellico in Iran) calava il silenzio e i compagni di Javier distoglievano lo sguardo e si portavano le mani alla testa appena resisi conto della gravità dell'infortunio.

L'infortunio di Javier Concepcion durante Iran-Cuba di Nations League di volley: doppia frattura alla gamba

La partita si è giocata domenica, l'Iran aveva vinto il primo set 25-22 ed era avanti 22-18 nel secondo, quando Concepcion è crollato dopo aver schiacciato fuori un pallone. Ha iniziato a contorcersi dal dolore urlando disperatamente, mentre l'arbitro chiamava urgentemente i soccorsi. Il centrale cubano è stato portato fuori dal campo in barella, tra gli applausi dei tifosi presenti nell'arena. La partita è ripresa dopo 10 minuti, con l'Iran che ha vinto anche il secondo parziale 25-21, ha perso il terzo 20-25 e infine ha chiuso al quarto 30-28.

La gravità dell'infortunio occorso a Concepcion è stata poi confermata dal medico della Federazione Cubana, Lenin Hernandez Teuma. Nell'atterrare dopo aver schiacciato, il pallavolista si è procurato la frattura di tibia e perone della gamba sinistra. L'operazione è prevista a breve, intanto Javier è in ospedale con la gamba immobilizzata, come documentato da un paio di foto che lo ritraggono comunque sorridente, nonostante un'assenza dai campi che si annuncia lunga parecchi mesi.

Chi è Javier Concepcion, la carriera del giocatore cubano

Javier Octavio Concepcion Rojas è un centrale nato a L'Avana il 27 dicembre 1997. Ha esordito nella nazionale di Cuba giovanissimo, ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016 e a numerose edizioni della Nations League, diventando un pilastro della selezione caraibica nonostante i risultati altalenanti del recente passato. A livello di club gioca attualmente nello Shahdab Yazd in Iran, dopo esperienze in Polonia, Francia, Russia e Turchia.