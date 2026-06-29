Eustaquio in lacrime dopo il gol ai Mondiali, ha perso entrambi i genitori: “È per la mia famiglia”

Stephen Eustaquio decide la sfida contro il Sudafrica al 92’ portando il Canada agli ottavi dei Mondiali 2026. Dopo il gol, il centrocampista si commuove in lacrime dedicando la vittoria ai genitori scomparsi.

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Stephen Eustaquio ha vissuto una notte indimenticabile ai Mondiali 2026, diventando protagonista assoluto con il gol decisivo arrivato nei minuti di recupero che ha regalato al Canada la vittoria contro il Sudafrica e la qualificazione agli ottavi di finale. Un momento di grande emozione, seguito da un’intervista in cui il centrocampista non è riuscito a trattenere le lacrime.

Profondamente scosso, il giocatore ha voluto dedicare la sua prestazione alla propria famiglia, ricordando in particolare i genitori scomparsi nel giro di pochi mesi, un dolore che ha reso ancora più significativo il suo percorso umano e sportivo. "Tutto quello che faccio è per la mia famiglia, per i miei genitori, per la mia ragazza, per mia figlia", ha dichiarato Eustaquio a caldo.

La rete, arrivata da fuori area al 92’, ha deciso una gara combattuta e ha proiettato il Canada agli ottavi, dove affronterà una tra Marocco e Olanda. Per il 29enne si tratta di un traguardo storico, reso ancora più speciale dal contesto emotivo.

Eustaquio: "Tutto quello che faccio è per la mia famiglia"

Nell'intervista post-partita Eustaquio si è visibilmente commosso rendendo omaggio ai suoi genitori, dopo aver perso la madre nel 2023 a causa di un tumore al cervello e il padre un anno dopo per un attacco di cuore. Il gol di Eustaquio ha assunto un profondo significato personale e lo stesso calciatore lo ha dedicato alla sua famiglia, inclusa la figlia nata nel 2024: "Tutto quello che faccio è per la mia famiglia, per i miei genitori, per la mia ragazza, per mia figlia".

Il centrocampista ha continuato così la sua intervista: "Penso che abbiamo lavorato molto per ottenere questa vittoria. Volevamo davvero regalarla a tutti i canadesi. Abbiamo continuato a crederci, a spingere e non avrei potuto immaginarla diversamente. Penso sia stato un gol fantastico, ma quando ho tirato, ho avuto la sensazione che tutti tirassero con me. Hanno dato un po' di potenza al tiro e la palla è finita in rete. Quindi sono molto contento".

Infine Eustaquio ha parlato dell'incrollabile fiducia della sua squadra: "Tutto è iniziato quando siamo usciti dalla fase a gironi. Credo che, quando si tratta della fase a eliminazione diretta dei Mondiali, la fiducia giochi un ruolo fondamentale. Ora affronteremo il Marocco o l'Olanda e chissà, in una buona giornata potremmo anche farcela. Probabilmente la qualità non sarà al massimo, ma se continuiamo a crederci e a lavorare sodo, le cose potrebbero andare per il verso giusto".