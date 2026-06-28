Il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi dei Mondiali: battuto in recupero il Sudafrica

Un gol di Eustaquio al 92′ ha dato al Canada la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali: battuto il Sudafrica al termine di una partita decisamente brutta.

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Al termine di una partita decisamente brutta, in pieno recupero e quando sembrava tutto apparecchiato per i tempi supplementari, un gol di Stephen Eustaquio al 92′ ha dato la vittoria al Canada nel primo match dei sedicesimi dei Mondiali contro il Sudafrica.

La squadra nordamericana è dunque la prima nazionale qualificata agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del match tra Olanda e Marocco. Un successo meritato, visto che dall'altra parte c'era una squadra entrata in campo solo per non prenderle.

Il piano partita di entrambe le squadre è chiarissimo fin dalle prime battute dopo il fischio d'inizio: il Canada fa il match, ma senza scoprirsi più di tanto e non pressando nella metà campo avversaria, mentre il Sudafrica parte col pensiero stupendo di non prendere gol per nessun motivo e abbassare i ritmi sotto la soglia della decenza, anche a costo di essere sonoramente fischiato dal pubblico del SoFi Stadium di Los Angeles. Il che capita sistematicamente quando il portiere trattiene lungamente il pallone tra i piedi o se lo passa coi difensori in assenza di pressing canadese.

Con queste premesse, la partita è davvero brutta. Nel primo tempo il Canada riesce comunque ad avere un paio di buone occasioni (una girata dello juventino Jonathan David al 16′, un colpo di testa strozzato di Cornelius al 22′ che finisce agevolmente tra le braccia di Williams), ma è poco prima dell'intervallo che la squadra di Jesse Marsch ha la chance più grande, col colpo di testa di Bombito salvato sulla linea e Buchanan che non riesce a ribattere in rete.

Il salvataggio sulla linea di Modiba a fine primo tempo tra Canada e Sudafrica

I primi 20 minuti del secondo tempo sono ancora più aridi di azioni pericolose, poi il Canada ha più di un'occasione per sbloccare il risultato, mentre il Sudafrica non finge neanche più di avere altro obiettivo che non quello di portare il match a supplementari e rigori. Al 65′ Williams respinge su Oluwaseyi lanciato in contropiede, poi Mbokazi anticipa Jonathan David a porta vuota spedendo la sfera in angolo. Al 77′ il nuovo entrato Promise David ha un pallone pulito per battere a rete dal limite dell'area, ma la sua conclusione sfiora il palo. Due minuti dopo è Jonathan David ad avere una grossa chance tutto defilato a sinistra, ma Williams si fa trovare ancora pronto alla respinta.

Insomma tutto lascia presagire i supplementari, quando in pieno recupero ecco sbucare quasi dal nulla Eustaquio che pesca il proverbiale jolly dalla distanza trovando l'angolino con un bel tiro di prima intenzione: 1-0 e Canada agli ottavi. Disperazione per il Sudafrica che sperava di potersi giocare le sue chance ai supplementari e poi ai rigori.