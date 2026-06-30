Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter insiste per Khalaili, Juve a sorpresa su Ekhator. Milan, suggestione Jones per la difesa

Le ultime notizie di calciomercato oggi 30 giugno e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Ausilio ha confermato l'interesse dell'Inter per Khalaili con i nerazzurri in vantaggio sul Napoli. Calde anche le piste che portano a Pistilli della Roma e Jones. La Juventus insiste col PSG per Kolo Muani, nuovi contatti con i parigini mentre si lavora anche per Ekhator col Genoa e per Mattia Liberali su cui è in pole il Como. Proprio i lariani hanno ufficializzato Nico Paz per un altro anno, col Real che si tiene la recompra.
Allegri nella serata di ieri ha risolto il contratto con il Milan e può essere ufficializzato dal Napoli. La Roma su Ruggeri in uscita dall'Atletico, è in vantaggio sulla Fiorentina, con il giocatore che potrebbe ritrovare Gasperini. Milan, suggestione John Stones che, dopo 10 anni al City, lascerà Manchester.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 30 giugno
Ha parlato Pietro Ausilio sul mercato interista, confermando l'interesse del club per Annan Khalaili: "Lo stiamo attenzionando. Sarei bugiardo se negassi quello che abbiamo fatto fino a 3 giorni fa: ora c'è un discorso nuovo, ci sono in corso della valutazioni con i nostri scout e il nostro allenatore".
In casa Juve ha invece parlato l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali sulla nuova trattativa per Ekhator: "È una società con cui abbiamo rapporti, come altre, stiamo facendo un po' di discorsi generali. La Juve ha tanti giovani che possono essere interessanti per loro, il Genoa ha giocatori importanti. Sono delle valutazioni."