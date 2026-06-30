Calciomercato, news di oggi in diretta: l’Inter insiste per Khalaili, Juve a sorpresa su Ekhator. Milan, suggestione Jones per la difesa

Ha parlato Pietro Ausilio sul mercato interista, confermando l'interesse del club per Annan Khalaili: "Lo stiamo attenzionando. Sarei bugiardo se negassi quello che abbiamo fatto fino a 3 giorni fa: ora c'è un discorso nuovo, ci sono in corso della valutazioni con i nostri scout e il nostro allenatore".

In casa Juve ha invece parlato l'amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali sulla nuova trattativa per Ekhator: "È una società con cui abbiamo rapporti, come altre, stiamo facendo un po' di discorsi generali. La Juve ha tanti giovani che possono essere interessanti per loro, il Genoa ha giocatori importanti. Sono delle valutazioni."