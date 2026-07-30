Calciomercato, news di oggi in diretta: il Como su Icardi, Alajbegovic alla Juventus.

La Juventus è a un passo dall'accordo col Leverkusen per chiudere per Kerim Alajbegovic: mancano pochi dettagli per l'operazione-lampo che si chiuderebbe per 35 milioni più il 10 per cento sulla futura rivendita. Intanto resta viva la pista che porta a Zirkzee. Il Como è alla ricerca di una punta e adesso l'attenzione è su Mauro Icardi che gradirebbe un rientro in A. Perché avvenga però, dovrebbe ridursi l'ingaggio ad oggi di 10 milioni.
Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus: i bianconeri ci pensano ma c'è il nodo ingaggio. Inter-Romero trattativa passata in stand-by: non c'è intesa sull'ingaggio e sullo sfondo è spuntato il Barcellona. Leao è arrivato in ritiro a Perth dal Milan e sarà a colloquio con Amorim, in attesa di una mossa del Fenerbahce. Kostantinos Koulierakis è a un passo dalla Roma per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 30 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Romero, frenata Inter: disaccordo sull'ingaggio e spunta il Barcellona
Niente di fatto dopo le accelerate delle ultime ore: Romero e l'Inter restano distanti anche se il club è deciso a chiudere l'affare. Il problema è l'ingaggio, con l'argentino che pretenderebbe 6.5 milioni a stagione. I nerazzurri non possono permettersi uno stipendio come quello che oggi Romero percepisce in Premier e tutto si è fermato. Con un dubbio in sottofondo: ci sarebbe il Barcellona pronto a inserirsi nella trattativa.
Como, idea Mauro Icardi: ma c'è il nodo ingaggio
Mauro Icardi potrebbe essere l'attaccante del futuro del Como in Champions League: l'argentino potrebbe lasciare la Turchia e tornare in Serie A con la maglia dei lariani. Una possibilità al momento semplice suggestione ma che nelle prossime ore potrebbe diventare realtà. Il problema principale è però l'ingaggio: Icardi guadagna 10 milioni a stagione, soldi troppo pesanti per i parametri del Como
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 30 luglio
La Juventus sta chiudendo un colpo di prospettiva ed è a un passo dall'accordo col Leverkusen per Kerim Alajbegovic. Una trattativa lampo che sarebbe ai dettagli e che sarà di circa 35 milioni più il 10 per cento sulla futura rivendita. Intanto resta viva la pista che porta a Zirkzee in attacco dove si segue sempre anche Kolo Muani. La vera notizia però è quella legata al Como di Fabregas: è sempre alla ricerca di una punta e l'attenzione si è spostata su Mauro Icardi che gradirebbe un rientro in A. L'Inter è sempre su Romero ma la trattativa appare passata in stand-by: non c'è intesa sull'ingaggio e sullo sfondo è spuntato il Barcellona. club che l'argentino starebbe attendendo. Intanto Leao è arrivato in ritiro a Perth in Australia dal Milan e sarà a colloquio con Amorim in attesa di una mossa del Fenerbahce. Kostantinos Koulierakis è a un passo dalla Roma per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.