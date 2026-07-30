Calciomercato, news di oggi in diretta: il Como su Icardi, Alajbegovic alla Juventus.

La Juventus è a un passo dall'accordo col Leverkusen per chiudere per Kerim Alajbegovic: mancano pochi dettagli per l'operazione-lampo che si chiuderebbe per 35 milioni più il 10 per cento sulla futura rivendita. Intanto resta viva la pista che porta a Zirkzee. Il Como è alla ricerca di una punta e adesso l'attenzione è su Mauro Icardi che gradirebbe un rientro in A. Perché avvenga però, dovrebbe ridursi l'ingaggio ad oggi di 10 milioni.

Theo Hernandez proposto a Napoli e Juventus: i bianconeri ci pensano ma c'è il nodo ingaggio. Inter-Romero trattativa passata in stand-by: non c'è intesa sull'ingaggio e sullo sfondo è spuntato il Barcellona. Leao è arrivato in ritiro a Perth dal Milan e sarà a colloquio con Amorim, in attesa di una mossa del Fenerbahce. Kostantinos Koulierakis è a un passo dalla Roma per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 30 luglio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.