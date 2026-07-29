Malagò legge il messaggio da Donnarumma in viaggio di nozze: “Esattamente quello che volevamo”

Nella conferenza stampa di presentazione di Mancini e Ranieri il presidente FIGC Malagò ha svelato il contenuto di un messaggio che gli ha inviato Donnarumma.

Roberto Mancini e Claudio Ranieri sono stati presentati ufficialmente a Roma. Clima molto sereno per il Commissario Tecnico e il Direttore Tecnico che sanno di aver un compito importante e arduo, un compito che in questo momento sembra ancora molto più complicato viste le polemiche infinite degli ultimi giorni. Durante la conferenza stampa il presidente Malagò ha rivelato un aneddoto con protagonista il capitano della Nazionale, Gigio Donnarumma che ha espresso il suo placet, e quello di tutta la sua squadra per la scelta di Mancini.

Il messaggio di Donnarumma a Malagò

Mancini e Ranieri hanno risposto a una sfilza di domande. Il Presidente FIGC Giovanni Malagò era con loro alla conferenza, ma è stato interpellato poco. Ha risposto a una domanda sulle beghe tra UEFA e FIFA e poi ha svelato di aver ricevuto un messaggio da parte di Gigio Donnarumma. Il capitano della Nazionale al numero uno del calcio italiano ha scritto un messaggio nel quale si è complimentato per la scelta di Mancini come CT: "Ieri sera mi ha mandato un messaggio Gigio Donnarumma che è in viaggio di nozze, si è sposato qualche giorno fa, mi aveva anche invitato, ma come potete immaginare non ci sono potuto andare. Mi ha scritto ‘pres. esattamente è quello che io e la squadra volevamo. Grazie'. Questa è la verità".

Il Presidente della FIGC Giovanni Malagò

La scelta di Mancini apprezzata dai calciatori della Nazionale

Le parole di Malagò hanno un duplice significato. Ovviamente alla base c'è l'apprezzamento di Donnarumma, che è il capitano, il leader di questa squadra e che ha avuto la sfortuna di saltare i tre Mondiali che l'Italia ha mancato in questi anni, ma ha vinto gli Europei, con Mancini che si era fatto apprezzare dal portiere e dai suoi compagni. Ma quelle parole sono forse anche un messaggio verso i critici che hanno mostrato a più riprese e con tante parole il proprio ostracismo e la propria contrarietà al ritorno di Mancini, al di là delle polemiche relative a Pirlo e agli altri nomi fatti in questi ultimi mesi.