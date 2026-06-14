UFC Freedom 250 oggi alla Casa Bianca, a che ora e dove vedere in TV lo storico evento voluto da Trump

Tutto pronto per ospitare un evento sportivo senza precedenti, l'”UFC Freedom 250″, che si tiene oggi 14 giugno giorno dell’80° compleanno di Donald Trump e del 250° dell’Indipendenza americana. Per l’occasione è stato eretto un Octagon temporaneo da 4.300 posti esclusivi.

Oggi domenica 14 giugno 2026, sul South Lawn della Casa Bianca, andrà in scena un evento senza precedenti nella storia dello sport e della politica americana: l' "UFC Freedom 250" un evento sportivo fortemente voluto da Donald Trump e che coincide con il "Flag Day" il giorno dell'Indipendenza americana e con l’80° compleanno del Presidente. Sul prato sud è stata costruita una vera e propria arena temporanea con circa 4.300 posti, un Octagon illuminato da un gigantesco tetto da 26 metri per una produzione da decine di milioni di dollari interamente a carico della UFC di Dana White. Sarà la prima volta in assoluto che un evento di arti marziali miste professionistico si tiene all’interno della residenza presidenziale.

UFC Freedom 250 alla Casa Bianca, l’orario italiano dell’evento

L’evento principale, il "main card" inizierà alle 20:00, ora della East Coast americana, cioè le 2:00 di notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno in Italia. Gli incontri preliminari partiranno qualche ora prima, intorno alla mezzanotte in Italia. Un orario studiato a tavolino per massimizzare la visibilità televisiva negli Stati Uniti, anche se per gli appassionati italiani significherà una notte bianca.

UFC Freedom 250, la card completa con tutti i match confermati

La card dell'evento è di altissimo livello e include due incontri per il titolo. L'evento principale vedrà il campione imbattuto Ilia Topuria difendere la cintura dei lightweight contro Justin Gaethje in un’unificazione molto attesa. Nel co-main event, ci sarà Alex Pereira che sfiderà Ciryl Gane per la cintura dei pesi massimi. Tra gli altri match confermati ci sono Sean O’Malley contro Aiemann Zahabi, Derrick Lewis contro Josh Hokit, Maurício Ruffy contro Michael Chandler, più altri scontri come Bo Nickal contro Diego Lopes. In totale sono previsti sette incontri di alto profilo. Ecco il dettaglio.

Featherweight

Diego Lopes (#2) vs Steve Garcia (#9) Middleweight

Bo Nickal vs Kyle Daukaus Lightweight

Maurício Ruffy (#9) vs Michael Chandler (#13) Heavyweight

Josh Hokit (#5) vs Derrick Lewis (#9) Bantamweight

Sean O'Malley (#3) vs Aiemann Zahabi (#6) Heavyweight – Interim Title Bout

Alex Pereira vs Ciryl Gane (#1) Lightweight – Title Unification (Main Event)

Ilia Topuria (c, campione) vs Justin Gaethje (ic, interim champion)

Dove vedere UFC Freedom 250 alla Casa Bianca in TV e streaming

Negli Stati Uniti l’intero evento sarà trasmesso in diretta su Paramount+ con possibile copertura anche su CBS. In Italia sarà disponibile in esclusiva su HBO Max e probabilmente su DAZN sempre e soltanto a pagamento, come in molti Paesi all'estero. Sono previste anche delle repliche che saranno disponibili però, solamente dopo la fine dell’intero evento.

Perché Trump ha voluto ospitare un evento UFC alla Casa Bianca

L’idea è nata in modo informale dopo la rielezione, quando Donald Trump ha proposto a Dana White di organizzare un combattimento sul prato della Casa Bianca, quasi come una sfida, subito accettata. I due sono amici da oltre vent’anni e Trump aveva già ospitato eventi UFC nei suoi casinò di Atlantic City quando lo sport era ancora di nicchia. Per il Presidente si tratta di un’occasione perfetta per celebrare la “forza americana”, il suo compleanno e i 250 anni dall’indipendenza. Sarà uno show "trumpiano", spettacolare, popolare, in linea con la sua base elettorale mentre per Dana White sarà l’opportunità massima per portare la UFC a un livello di mainstream mai visto prima.

Quanto è costato l’evento UFC alla Casa Bianca

La UFC ha investito circa 50 milioni di euro per l’intera produzione, inclusa la struttura temporanea da centinaia di tonnellate, il gigantesco "canopy", le luci, la fan fest all’Ellipse, la pesatura al Lincoln Memorial e il ripristino del prato sud. Senza alcun fondo pubblico perché è tutto a carico dell'UFC di Dana White, che recupererà parte della spesa attraverso i centinaia di sponsor e il ritorno di visibilità a livello globale per una diretta senza precedenti.