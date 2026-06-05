Cobolli-Arnaldi oggi in semifinale al Roland Garros, a che ora e dove vedere in chiaro in TV il derby italiano

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si affronteranno stasera nella semifinale del Roland Garros. Diretta TV su Eurosport dalle ore 19 e anche in chiaro su NOVE.

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Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi oggi hanno un appuntamento con la storia al Roland Garros. Per la prima volta due tennisti italiani si sfidano in una semifinale di un torneo dello Slam. Nella serata di venerdì 5 giugno uno tra Cobolli e Arnaldi si qualificherà per la prima volta per la finale del Roland Garros. L'incontro non prenderà il via prima delle ore 19 italiane, in ogni caso bisognerà attendere il termine della prima semifinale quella che sul Philippe Chatrier giocheranno Alexander Zverev e Jakub Mensik. Cobolli è numero 14 ATP, Arnaldi è addirittura 104. Il loro Ranking crescerà a dismisura dopo questo torneo. Il derby si potrà seguire in diretta TV su Eurosport, e in streaming con DAZN, Prime Video, TimVision, Discovery+ e HBO Max. Inoltre per la semifinale Cobolli-Arnaldi è prevista anche la diretta in chiaro sul NOVE.

Orario e dove vedere Cobolli-Arnaldi oggi in TV e streaming

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi uno contro l'altro al Roland Garros, chi vince giocherà la finale, un anno dopo Sinner e cinquanta dopo Adriano Panatta. La trasmissione dell'evento è appannaggio di Eurosport, per il quale serve un abbonamento. L'incontro sarà visibile a partire dalle ore 19:00. Sarà il match serale di questo venerdì. Potranno seguirlo in TV e in streaming gli abbonati di Discovery+, HBO Max, DAZN, Prime Video e Timvision. Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la partita in diretta in chiaro sul NOVE, canale 9 del digitale terrestre.

C'è diretta in chiaro per Cobolli-Arnaldi

Dopo la richiesta ufficiale del presidente della federazione Angelo Binaghi, che aveva chiesto di trasmettere in chiaro la semifinale di Parigi, è stato stabilito che l'incontro si potrà seguire in chiaro. Stasera sul NOVE, a partire dalle ore 19, ci sarà dunque la semifinale Cobolli-Arnaldi. Il commento sarà il medesimo di Eurosport, affidato a Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi. La partita sarà preceduta anche in chiaro da ‘Courtside', il prepartita con i volti più noti del tennis di Eurosport.

I precedenti tra Cobolli e Arnaldi

Ufficialmente per l'ATP i precedenti tra Cobolli e Arnaldi sono solamente due. Perché due sono le partite giocate nei tornei principali, ed il bilancio è 1-1. Un anno fa nel secondo turno del Roland Garros, Cobolli vinse in quattro set. Mentre Arnaldi si impose nel 2023 ad Umago, sempre sulla terra. Quando erano più giovani si sfidarono tre volte a livello challenger, sempre in Italia con un bilancio di 2-1 per Arnaldi, che perse la prima sfida a Napoli ma vinse poi a Vicenza e Cordenons.

L’abbraccio tra Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini al Roland Garros.

La classifica di Cobolli e Arnaldi dopo il Roland Garros

Guardando la classifica canonica, quella ATP delle 52 settimane, Cobolli può sorridere. Se Mensik non vincerà il torneo, in qualunque caso sarà nella top 10 per la prima volta, con prospettive clamorose: vincendo il Roland Garros sarebbe numero 5 al mondo! Mentre Arnaldi passerà, perdendo in semifinale, da numero 104 a numero 34. 70 posti recuperati. Battendo Cobolli salirebbe al numero 24, vincendo il torneo addirittura sarebbe numero 13 o 14.

Il prossimo avversario di Cobolli Arnaldi al Roland Garros: il rivale per la finale

Cobolli e Arnaldi è la semifinale tutta italiana. Ed è quella della parte alta, lasciata sguarnita da Sinner. L'altra è Zverev-Mensik. Con il tedesco testa di serie numero 2 che proverà a vincere il primo Slam della carriera, ma la partita con il ceco non è semplice, e non prenderà il via prima delle 14:30.