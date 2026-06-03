Binaghi si rivolge a Eurosport: “Trasmettete la semifinale italiana del Roland Garros in chiaro in TV”

Angelo Binaghi, presidente della Fitp, dopo la vittoria di Cobolli ha chiesto a Eurosport la visione in chiaro delle semifinali degli italiani al Roland Garros.

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L'Italia è ancora protagonista al Roland Garros nonostante l'eliminazione prematura di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, dal torneo. Con la vittoria di Flavio Cobolli, il quale ha battuto Auger-Aliassime ai quarti, l'Italia del tennis infatti avrà sicuramente un azzurro nella finalissima del torneo. Questo perché dall'altra parte del tabellone c'è il derby italiano tra Berrettini e Arnaldi nell'ultimo match dei quarti. Cobolli sfiderà proprio uno dei due per un nuovo derby tutto azzurro in semifinale. Un appuntamento unico dunque per tutto il tennis italiano e il movimento azzurro che merita sicuramente di essere ammirato da tutti i tifosi gratuitamente in diretta tv.

Ed è proprio questo l'appello fatto da Angelo Binaghi, presidente della Fitp, dopo la vittoria di Cobolli contro Aliassime: "Credo che, in presenza di una semifinale Slam con due protagonisti italiani, sia importante fare ogni sforzo possibile per consentire a tutti gli appassionati di seguirla anche in chiaro".

Il numero uno del tennis italiano aggiunge ancora: "Il tennis italiano sta vivendo il momento più importante della sua storia ed è diventato un patrimonio sportivo nazionale, capace di coinvolgere milioni di persone ben oltre il pubblico abituale degli abbonati – sottolinea –. Per questo rivolgiamo un appello a Eurosport affinché renda visibile l'incontro anche in chiaro, nello spirito della normativa che il legislatore italiano ha già indicato per il futuro a tutela degli eventi di particolare interesse nazionale".

Cobolli in campo al Roland Garros.

Cosa dice la legge a proposito della trasmissione in diretta tv e in chiaro della finale del Roland Garros

Un appello di fatto poiché Eurosport – che detiene i diritti del torneo – non è assolutamente obbligata dalla legge a trasmettere in chiaro la partita. Secondo quanto stabilito a maggio dall'Agcom con la pubblicazione del nuovo elenco di eventi da trasmettere in chiaro approvato con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, la finale di un torneo del Grande Slam con un italiano sarebbe da trasmettere obbligatoriamente in chiaro, ma quest’obbligo scatterà solamente al termine dei contratti già in essere e quindi a partire dalla prossima assegnazione dei diritti tv (si parla del 2028).

Eurosport ha dunque un contratto ancora in essere con le norme precedenti che non era ancora soggetto a questo regolamento, ma al precedente. Dai prossimi contratti invece saranno valide le nuove regole con l'obbligo di trasmissione in chiaro di semifinali e finali di tennis con in campo un italiano nei tornei Grande Slam, ma anche finali e semifinali dei tornei 1000 maschili e femminili con giocatori italiani, più la United Cup, la finale di Coppa Davis e BJK Cup.

Il presidente Binaghi con Sinner.

"Non si tratta di una questione commerciale, ma di un'opportunità per accompagnare ulteriormente la crescita del tennis nel nostro Paese e permettere a milioni di italiani di condividere un momento potenzialmente storico per il nostro sport – ha concluso Binaghi il quale ha poi aggiunto –. I nostri straordinari ragazzi impegnati a Parigi rappresentano oggi anche un modello educativo per tanti giovani: per serietà, spirito di sacrificio, rispetto dell'avversario, cultura del lavoro e capacità di trasmettere valori positivi attraverso lo sport".