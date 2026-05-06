Le regole Agcom sugli eventi sportivi da trasmettere in TV in chiaro: ci sono le finali di tennis

L’Agcom ha aggiornato l’elenco degli eventi sportivi che dovranno essere trasmessi obbligatoriamente in chiaro. L’elenco è diventato molto più corposo e prevede i principali tornei di tennis.

Dai tornei del Grande Slam di tennis ai tornei 1000 alle finali e alle semifinali con protagoniste le squadre italiane di calcio nelle coppe europee. Ma anche una serie di eventi selezionati di discipline sportive come rugby, atletica, ciclismo, nuoto, pattinaggio, scherma, ginnastica e sci. Oltre a una sfilza di manifestazioni culturali come il Festival di Sanremo, la serata finale dell'Eurovision Song Contest. L'Agcom ha confermato il nuovo elenco di eventi da trasmettere in chiaro.

Quali sono gli eventi sportivi che andranno in chiaro in TV

Il provvedimento, adottato dopo una consultazione pubblica, prevede che i diritti di trasmissione degli eventi di particolare rilevanza per la società e sono stati inseriti nell'elenco approvato con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, garantendo l'accesso gratuito ad almeno l'80% della popolazione italiana. La lista è stata ampliata e rispetto al passato abbraccio un numero più ampio di eventi di rilievo, non solo a carattere sportivo.

Oltre alle storiche competizioni sportive di massimo interesse nazionale e internazionale come Olimpiadi, Paralimpiadi, partite ufficiali della Nazionale italiana di calcio, finali e semifinali delle coppe europee con squadre italiane protagoniste. Si aggiungono il Giro d'Italia, gare motoristiche disputate in Italia, le principali finali Mondiali. Nell'elenco anche eventi selezionati di discipline sportive come rugby, ciclismo, atletica, nuoto, ginnastica, scherma, pattinaggio, sci e le più importanti competizioni tennistiche: tornei del Grande Slam e tornei 1000.

Gli eventi che sono stati aggiunti con il nuovo elenco

Paralimpiadi estive e invernali

Semifinali e finale Conference League (con squadre italiane)

Finale Coppa Italia

Finale Supercoppa di Lega

Tennis: semifinali Grande Slam con giocatori italiani

Tennis: finali e semifinali dei tornei 1000 maschili e femminili con giocatori italiani, più la United Cup

Tappe del Tour de France in Italia

Finali di vari Mondiali (atletica, nuoto, ginnastica, scherma, pattinaggio, sci alpino) con italiani

Gli eventi storici confermati in chiaro

Olimpiadi estive e invernali

Partite della Nazionale di calcio dei Mondiali o degli Europei

Partite ufficiali della Nazionale di qualificazioni a Mondiali o Europei e quelle della Nations League

Champions League, finale e semifinali con le squadre italiane impegnate

Europa League, finale e semifinali con le squadre italiane impegnate

Formula 1, Gran Premio di Monza

MotoGP, gare che si disputano in Italia

Tennis, finali dei tornei del Grande Slam con tennisti italiani

Tennis, finale di Coppa Davis e BJK Cup

Ciclismo, Giro d’Italia

Sei Nazioni rugby

Vela, America's Cup quando partecipano barche italiane

Gli eventi culturali nell'elenco dell'Agcom

Inoltre nella lista sono stati aggiunti eventi di manifestazioni culturali e musicali di grande richiamo come il Festival di Sanremo, la serata finale dell'Eurovision Song Contest, la prima della Scala e del San Carlo e il Concerto di Capodanno della Fenice. Nella delibera è specificato che qualora i diritti siano acquistati da emittenti o piattaforme a pagamento questi siano tenuti a pubblicare con ampio anticipo un'offerta di cessione dei diritti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie favorendo un'ampia diffusione degli eventi a tutela della collettività.