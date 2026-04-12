Sinner-Alcaraz oggi in finale a Monte Carlo, chi vince è numero 1: dove vederla in TV in chiaro

Sinner sfida Alcaraz per il titolo di Monte Carlo e la vetta del ranking mondiale. Ecco l’orario, i precedenti e dove vedere l’atteso match in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming.

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Sinner-Alcaraz è la finale del torneo di Monte Carlo in programma oggi domenica 12 aprile alle ore 15. Va in scena dunque la sfida dei sogni, quella tra i primi due giocatori del ranking che si contendono anche il primo posto. Chi vince sarà infatti certo lunedì di essere il numero uno. Jannik dopo la vittoria con Zverev proverà a ottenere il quarto trionfo consecutivo in un Masters 1000 considerando anche la scorsa stagione. Sfida numero 17 tra i due campioni, con il bilancio che per ora sorride allo spagnolo campione in carica con 10 vittorie contro 6. Diretta TV in chiaro su TV8 oltre che su Sky, e streaming gratuito sul sito di TV8 oltre alla consueta copertura per gli abbonati su Sky GO e NOW.

L'orario della finale tra Sinner e Alcaraz, quando si gioca

Sinner e Alcaraz si sfideranno per la prima volta nel 2026 oggi domenica 12 aprile. La finale del torneo di Monte Carlo inizierà alle ore 15, a seguire quella del doppio in programma alle 12. Non ci sono possibilità di slittamento o di cambiamenti per l'ultimo atto del prestigioso appuntamento che si disputerà sul campo Ranieri III.

Sinner-Alcaraz in TV in chiaro, dove vedere la finale di Monte Carlo

Buone notizie per gli appassionati che potranno vedere Sinner-Alcaraz in diretta TV in chiaro su TV8. Questo perché Sky, proprietaria del canale che va in onda sull'8 del digitale terrestre, ha deciso per motivi legati ad interessi commerciali di non trasmettere la sfida in abbonamento. La finale tra Sinner e Alcaraz si potrà vedere anche su Sky e in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Streaming gratuito su TV8 sul sito dell'emittente, oltre alla diretta su Sky GO e NOW.

Il duello tra Sinner e Alcaraz per il numero uno al mondo, cosa succede a Monte Carlo

Sinner e Alcaraz si giocano il titolo di Monte Carlo ma anche il numero uno del mondo. Jannik va a caccia della vittoria non solo per strappare lo scettro di campione all'avversario, ma anche per superarlo in vetta alla classifica ATP. Alcaraz ha un solo modo per difendere il primato del ranking: vincendo salirebbe a 13590 punti, tenendo a distanza Jannik con poco più di 500 lunghezze di vantaggio. Le cose cambierebbero invece con una vittoria di Sinner: Jannik si porterebbe a 13400, lasciando l'antagonista a quota 13050.

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Sono ben 16 i precedenti tra Sinner e Alcaraz a livello del circuito principale ATP. Lo spagnolo è in vantaggio 10-6, con Jannik che ha vinto l’ultimo match nella scorsa stagione nella finale delle ATP Finals. Prima di quella sfida c'è stata una serie di 6 finali, con quelle più significative al Roland Garros e a Wimbledon. In questo bilancio non rientrano le due finali del Six Kings Slam, il prestigioso torneo di esibizione vinto in entrambe le occasioni da Sinner. Il primo confronto risale al 2019 in un match valido per il Challenger di Alicante, con Alcaraz che s’impose in tre set.