Sinner-Alcaraz in finale a Monte Carlo, quando e a che ora si gioca la sfida che assegna il numero 1

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: in palio il titolo e il numero 1 del ranking mondiale. Ecco l’orario del match di domenica 12 aprile e dove vederlo in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming.

La finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si gioca domenica 12 aprile nella cornice del Court Rainier III di Monte Carlo. A partire dalle ore 15 i primi due tennisti del ranking ATP si giocheranno il titolo e anche il primo posto della classifica ATP. Il campione italiano reduce dai successi a Indian Wells e Miami, proverà a centrare il 4° successo di fila in un Masters 1000, considerando anche la scorsa stagione. Dopo la vittoria con Zverev, ecco il primo confronto stagionale con il suo principale rivale, per quello che è il 17° confronto nel circuito ATP, con Jannik che è indietro nei precedenti 6 a 10. Diretta TV in chiaro su TV8 oltre che su Sky, streaming gratuito sul sito di TV8 oltre che Sky GO e NOW.

Quando si gioca la finale di Monte Carlo tra Sinner e Alcaraz

Il programma della finale di Monte Carlo è noto da tempo. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocheranno il titolo domenica 12 aprile alle ore 15, senza rischio di slittamenti sostanziali a meno di maltempo (non previsto). Sarà la seconda finale di giornata, dopo quella del doppio alle 12. Ovviamente quella che è considerata la sfida dei sogni, si giocherà sul campo centrale Court Rainier III, che sarà pieno in ogni ordine di posto. Atmosfera che si preannuncia incandescente per quella che è la migliore finale possibile tra i primi due tennisti del mondo.

Il ranking di Sinner e Alcaraz e il primo posto, cosa può succedere dopo la finale

C’è tanto in palio tra Sinner e Alcaraz. I due tennisti non si giocano solo il torneo di Monte Carlo, ma anche il primo posto del mondo. Sinteticamente si può dire che il vincitore sarà anche il numero uno al mondo. Se dovesse trionfare Alcaraz salirebbe a quota 13590 punti, difendendo il primato dall’attacco di Sinner che resterebbe dunque a quota 13050. In caso invece di vittoria dell’italiano, i suoi punti diventerebbero 13400. Ci sarebbe così il sorpasso a Carlos Alcaraz fermo a 13240.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in TV

Sinner-Alcaraz, al contrario di tutte le partite del torneo di Monte Carlo trasmesse finora si potrà vedere in TV in chiaro. Nessuna esclusiva per Sky Sport che ha deciso di trasmettere la finale in diretta anche su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Tutti potranno seguire il confronto senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti, visto che l'emittente ha fatto questo tipo di scelta commerciale. Diretta garantita ovviamente anche sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Anche lo streaming sarà gratis sul sito di TV8, oltre alla consueta copertura per gli abbonati su Sky GO e NOW.