Sinner-Ofner oggi all’ATP Roma, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Jannik Sinner è pronto a disputare la sua prima partita nel torneo di casa. A Roma il numero uno del mondo affronta l'austriaco Ofner non prima delle ore 19, 82° nel ranking ATP, per il secondo turno degli Internazionali d'Italia. Grande attesa per il ritorno in campo del campione azzurro finalista dell'edizione 2025, dopo il successo di Madrid che gli ha permesso di portare a casa cinque Masters 1000 di fila. Sinner ha affrontato solo una volta in carriera Ofner, nella finale del challenger di Ortisei, ottenendo un successo. Il vincitore di questo confronto sfiderà poi nei sedicesimi uno tra Mensik e Popyrin, un avversario sicuramente più complicato. Buone notizie per gli appassionati, visto che la partita si potrà vedere anche in chiaro in TV e streaming su TV8, oltre che su Sky GO e NOW.

Orario e dove vedere Sinner-Ofner in TV e streaming

L'attesissimo esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia è in programma oggi sabato 9 maggio sul Centrale non prima delle ore 19, dopo i match tra Machac e Medvedev, Jasmine Paolini e Mertens, Sabalenka e Cirstea. La sfida sarà trasmessa in TV su Sky che detiene i diritti televisivi dell'intero evento. Diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Ma il match si potrà seguire anche in chiaro? Sinner-Ofner si potrà vedere su TV8 senza abbonamento. Anche lo streaming sarà gratuito sul sito di TV8, oltre alla solita trasmissione su Sky GO e NOW, servizi questi riservati invece agli abbonati.

I precedenti tra Sinner e Ofner

Sinner e Ofner non si sono mai affrontati nel circuito principale ATP. I due però hanno condiviso il campo da avversari in una occasione: bisogna andare indietro nel tempo, al 2019, quando nel Challenger di Ortisei, Sinner s’impose in finale sul cemento 6-2, 6-4. Ottenendo uno dei suoi primi successi. Ofner ha 29 anni e non è mai riuscito a fare un vero e proprio salto di qualità. Attualmente occupa l’82a posizione, con il miglior ranking che è stato il 37° posto. La terra è sicuramente la superficie preferita di un ragazzo che si è spinto fino al quarto turno al Roland Garros senza però riuscire mai a vincere un titolo. In questo torneo ha già battuto Michelsen.

Il prossimo avversario di Sinner nel terzo turno a Roma: il tabellone

Il vincente della partita tra Sinner e Ofner al terzo turno se la vedrà contro uno tra Popyrin e Mensik. Un ostacolo sicuramente più ostico per il numero uno al mondo in caso di vittoria sull’austriaco. Popyrin ha battuto Berrettini al primo turno, cancellando la possibilità di un derby tutto italiano nei sedicesimi.