Sinner-Moller oggi all’ATP Madrid: a che ora gioca Jannik e dove vedere in diretta TV e streaming

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Jannik Sinner torna in campo oggi a Madrid, dove nella partita del terzo turno affronta il danese Elmer Moller, un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Sinner è ovviamente favoritissimo per l'accesso agli ottavi di finale, che giocherebbe martedì prossimo. Jannik e Moller scenderanno in campo nel pomeriggio, l'incontro non prenderà il via prima delle ore 16 e si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Dunque partita solo per abbonati, non c'è la possibilità di vedere l'incontro in chiaro né in diretta né in differita.

Sinner è già il numero 1 del mondo, ma considerata l'assenza di Alcaraz, che sarà piuttosto lunga, dopo Madrid salterà anche Roma e il Roland Garros e poi chissà, ha la chance di blindare per tutta la stagione il numero 1 della classifica ATP e di stabilire una serie di record, oltre a vincere gli unici titoli che gli mancano e cioè Madrid, Roma e il Roland Garros. Insomma, un'occasione ghiotta anche se il rischio di faticare tanto c'è. Visto che avrà pochissime pause da qui fino a giugno.

Orario e dove vedere Sinner-Moller in TV e streaming

La partita tra Sinner e Moller si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky, che manda in onda integralmente il torneo Masters 1000 di Madrid. Oggi si parte alle ore 16, partita visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (203), telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Gli abbonati Sky potranno vedere il match in streaming sull'app Sky Go. Streaming anche per gli abbonati di NOW.

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I precedenti tra Sinner e Moller

Non ci sono precedenti tra Jannik e il tennista danese, classe 2003 che è numero 169 della classifica ATP. Moller ha superato le qualificazioni e sta provando a riavvicinarsi al best ranking, numero 102. In carriera ha vinto appena 11 partite nel circuito maggiore. Insomma, c'è un abisso tra loro. Ma Moller ha nella terra la sua superficie e non è un avversario totalmente da sottovalutare.

Il prossimo avversario di Sinner a Madrid: il tabellone

Jannik Sinner è la testa di serie numero 1 e comanda il tabellone di Madrid. Se come altamente probabile contro il numero 169 della classifica ATP si qualificherà per gli ottavi di finale dove troverebbe il vincente tra il britannico Cameron Norrie e l'argentino Tiago Tirante.