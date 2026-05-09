LIVE Moto GP Francia, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

08:40 – 09:10: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

09:25 – 09:55: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

10:10 – 10:40: FP2 MotoGP (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)

10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)

12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)

13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)

15:00: Sprint Race MotoGP, 13 giri (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)