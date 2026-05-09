LIVE Moto GP Francia, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

In diretta dalle 10:45 le qualifiche di MotoGP Francia, la gara sprint è in programma alle 14:55: la cronaca giro per giro dal circuito di Le Mans in tempo reale. Diretta TVsu Sky e in chiaro su TV8.
Dove vedere il Moto GP Francia oggi: gli orari tv di gara sprint e qualifiche per la pole
Alle 10:50 si terranno le qualifiche della MotoGP. Poi grande attesa alle ore 15 per la Sprint Race, che sarà visibile anche in chiaro su TV8. In chiaro, su TV8, saranno trasmesse in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP di oggi.
- Sabato 9 maggio
08:40 – 09:10: FP2 Moto3 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)
09:25 – 09:55: FP2 Moto2 (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)
10:10 – 10:40: FP2 MotoGP (diretta su Sky Sport, Sky Go e NOW)
10:50 – 11:30: Qualifiche MotoGP (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)
12:50 – 13:30: Qualifiche Moto3 (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)
13:45 – 14:25: Qualifiche Moto2 (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)
15:00: Sprint Race MotoGP, 13 giri (diretta su Sky Sport, Sky Go, NOW e in chiaro su TV8)
Moto GP Francia, oggi in programma qualifiche e gara sprint: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Le qualifiche e la gara sprint del GP di Francia della MotoGP 2026 sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP, canale 208 del decoder satellitare, e su Sky Sport Uno, canale 201, e sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go per gli abbonati. Su TV8 in chiaro al canale 8 del digitale terrestre, invece, saranno visibili in diretta le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP.