Martin sorprende nella Sprint MotoGP a Le Mans: Bagnaia 2° e Bezzecchi 3°, caduta con brivido per Marquez

Jorge Martin ha trasformato la Sprint Race del GP di Francia della MotoGP 2026 in una delle gare più sorprendenti di questo inizio di stagione. Partito dall'ottava casella, il pilota dell'Aprilia ha costruito il suo capolavoro già nei primi metri, risalendo con una partenza perfetta fino alla testa della corsa e gestendo poi il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle ha chiuso Pecco Bagnaia, secondo dopo la pole position conquistata in mattinata. Il pilota Ducati non è riuscito a capitalizzare del tutto il sabato perfetto costruito in qualifica, ma ha comunque portato a casa un risultato pesante dopo un weekend iniziato con diversi interrogativi. Terzo Marco Bezzecchi, ancora una volta solido con l'Aprilia e capace di restare nel cuore della lotta davanti, confermando il peso specifico della casa di Noale su un tracciato che alla vigilia sembrava poter rilanciare soprattutto la Ducati ufficiale.

La gara è stata segnata anche dalla caduta di Marc Marquez, finito a terra dopo essere partito dalla prima fila. Un incidente spettacolare, con un brivido evidente per le dinamiche della scivolata, con qualche conseguenza per il pilota spagnolo uscito vistosamente zoppicante dal tracciato. Per lui resta però una Sprint pesantissima: dopo il venerdì complicato, il passaggio dal Q1, il record della pista e la prima fila conquistata con una reazione da campione, la gara breve, in cui comunque aveva sofferto anche prima della caduta, ha cancellato tutto.

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Bagnaia partiva dalla pole, Marc Marquez gli era accanto, Bezzecchi completava la prima fila. E invece a prendersi la scena è stato Jorge Martin, che ha riportato l'Aprilia davanti con una partenza incredibile e una gara aggressiva ma lucidissima. Per Pecco Bagnaia il secondo posto è un risultato a metà: non è la vittoria che sembrava possibile dopo le qualifiche, ma è comunque una risposta importante. Per Marco Bezzecchi è comunque un podio importante perché gli consente di restare leader del Mondiale. Per Marquez, invece, Le Mans resta un weekend di estremi: velocissimo sul giro secco, fragile nel momento in cui serviva trasformare la velocità in punti.