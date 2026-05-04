Sky Sport accende l’estate con 4 mesi di grandi eventi: tra tennis, F1 e gli Europei di volley e nuoto

Sarà una grande estate per gli appassionati di sport. Sky seguirà Sinner a Roma, Wimbledon e agli US Open, trasmetterà anche gli Europei di Pallavolo, Nuoto e Atletica. Naturalmente anche la finale di Champions League, il Mondiale di F1 e MotoGP.

Sarà una grande estate di sport. Lo sarà per gli appassionati che vorranno seguire il calcio, il tennis o la Formula 1 oppure il ciclismo, l'atletica, il nuoto o la MotoGP. Ma anche il basket e la pallavolo. Gli abbonati di Sky avranno la possibilità di seguire decine di eventi e potranno farlo, grazie alla tecnologia, anche in giro, in vacanza collegandosi con lo smartphone. Ma prima di un'estate ricca ci sono gli Internazionali d'Italia.

Dagli Internazionali d'Italia agli US Open

Il grande tennis è su Sky e su NOW, che con gli Internazionali d'Italia faranno godere gli appassionati con 6 canali dedicati e oltre 500 ore di programmazione tra partite e studi di approfondimento, con tantissimi talent: da Paolo Bertolucci a Flavia Pennetta passando per Ivan Ljubicic, Furlan, Barbara Rossi e Pescosolido.

Da giugno in poi il tennis sarà fisso su Sky. Arriva l'erba che porta con sé due tornei 500, il Queen's ed Halle (15-21 giugno) e soprattutto Wimbledon, l'evento più atteso (29 giugno-12 luglio) con Sinner che difende il titolo vinto un anno fa. L'estate è americana, con una propaggine canadese. Dall'ATP 500 di Washington ai 1000 di Montreal e Cincinnati saranno oltre tre settimane di fuoco prima degli US Open (31 agosto-13 settembre). Ricco sarà il programma anche per i tornei femminili: da quelli sull'erba di Berlino e del Queen's a Wimbledon passando per Washington, Toronto e Cincinnati che precede gli US Open.

Europei di Nuoto e di Atletica

L'estate storicamente regala anche grandi manifestazioni, che da un po' di anni regalano anche gioie cioè vittorie e medaglie all'Italia. Dal 31 luglio al 16 agosto a Parigi si disputano gli Europei di Nuoto. Mentre dal 10 al 16 agosto gli occhi saranno sugli Europei di Atletica di Birmingham, dove l'Italia proverà ancora a fare la parte del leone con una sfilza di atleti da medaglia. Con il tandem formato da Nicola Roggero e Stefano Baldini ci sarà anche Franco Bragagna, che resta a Sky dopo essere stato la guest star di Milano-Cortina 2026.

Poi quelli di pallavolo maschile e femminile

Gli Europei accompagneranno gli appassionati a cavallo tra estate e autunno. Prima ci saranno quelli di pallavolo femminile dal 21 agosto al 6 settembre con la nazionale di Velasco pronta a vincere ancora. Poi sarà la volta di quelli maschili dal 10 al 26 settembre, che si terranno anche in Italia, con esordio a Napoli per i ragazzi di Fefé De Giorgi il 10 settembre, nella meravigliosa cornice di Piazza del Plebiscito. Con una serie di test match, di entrambe le nazionali, che si potranno seguire sempre in diretta sempre su Sky. A inizio settembre si potrà seguire anche il Mondiale di basket femminile con il grande ritorno dell'Italia.

Formula 1 e MotoGP con tante gare d'estate

E come dimenticare i motori che in questo momento vedono Kimi Antonelli leader del Mondiale di F1 e Marco Bezzecchi di quello di MotoGP. Antonelli spera di vincere anche in Canada. L'estate sarà ricchissima di eventi con i GP di Monaco, Barcellona ed Austria nel mese di giugno, mentre a luglio ci sarà spazio per le gare storiche: Silverstone, Spa e l'Hungaroring. Dopo la pausa estiva Olanda e Monza, poi la prima volta di Madrid con l'inconfondibile voce di Carlo Vanzini.

Intensa anche l'attività della MotoGP con il GP del Mugello a fine mese, poi le gare d'Ungheria, Brno e soprattutto Assen a giugno, mentre a luglio ci sarà solo la Germania. Dopo la sosta si riparte con il GP di Gran Bretagna che precede Aragon, Misano e l'Austria. Chi ama i motori potrà vedere anche Superbike e IndyCar, con la 500 miglia di Indianapolis, e il WEC.

La finale di Champions e il calciomercato

The last but non the least, il calcio, che prevede un maggio con tre finali: quelle di Europa League, Conference e Champions League, il 30 maggio alle ore 18. Poi il gran finale della Premier League, i playoff di Serie B e Serie C. Ad agosto la Supercoppa Europea e la ripresa anche della Serie A. Durante l'estate spazio al canonico Calciomercato – L'Originale, nella versione estiva, con Bonan, Di Marzio e Fayna che daranno notizie di mercato girando lo Stivale.