Cobolli-Zverev oggi in finale al Roland Garros 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro

Flavio Cobolli sfida Alexander Zverev nella finale del Roland Garros: l’orario del match, i precedenti e dove vederlo in diretta in chiaro su NOVE.

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Flavio Cobolli affronta oggi Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026. Appuntamento alle ore 15 sul campo Philippe Chatrier per la sfida che ci consegnerà un campione inedito per lo Slam parigino. Il tennista romano già certo di entrare nella top ten, sogna la vittoria più prestigiosa della sua carriera che gli permetterebbe di diventare addirittura il numero 5. Dopo il ritiro di Arnaldi in semifinale, ritrova quel Sascha che ha già affrontato 4 volte in carriera, con un solo successo al suo attivo. Zverev dopo aver battuto Mensik sogna il primo successo in un torneo dello Slam dopo la finale persa nel 2024 a Parigi. Diretta TV e streaming in chiaro su NOVE oltre che su Eurospor, Discovery+, HBO Max, DAZN, Prime Video e Timvision

L'orario della finale tra Cobolli e Zverev, quando si gioca

La finale del Roland Garros si disputerà come sempre di domenica. Appuntamento sul campo Centrale Philippe Chatrier il 7 giugno con Zverev e Cobolli che si daranno battaglia dopo una piccola cerimonia pre-partita. A seguire poi la premiazione e la chiusura dello Slam parigino. Nessuna possibilità di slittamenti importanti visto che in caso di pioggia si chiuderà il tetto e sarà così consentito il regolare svolgimento dell'incontro.

Cobolli-Zverev in TV e in streaming, dove vedere la finale del Roland Garros: sarà in chiaro

Buone notizie per tutti gli appassionati e i tifosi italiani che non sono in possesso di abbonamenti. La finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev infatti si potrà vedere in chiaro sul NOVE a partire dalle 15. Stesso discorso per lo streaming gratuito disponibile sul sito dell'emittente. Il match che chiuderà il torneo di Parigi sarà poi visibile in abbonamento in TV e streaming su Eurosport e dunque su Discovery+, HBO Max, DAZN, Prime Video e Timvision.

I precedenti tra Cobolli e Zverev

Cobolli e Zverev sono stati compagni di squadra nella Laver Cup. Un’occasione importante per conoscersi meglio, con il tedesco che ha rivelato di aver apprezzato Flavio e suo padre come persone oltre che come professionisti. Da avversari poi sono state 4 le partite tra i due, con il bilancio che è di 3-1 per il tedesco. L’unico successo di Flavio risale a Monaco nella semifinale di quest’anno, con Sascha che si preso poi la rivincita a Madrid imponendosi nei quarti in due set.

Adriano Panatta premierà il vincitore del Roland Garros

Nel 1976 Adriano Panatta sconfisse Harold Solomon nella finale del Roland Garros e per tanti anni è stato l'unico italiano a conquistare lo slam sulla terra rossa francese. Nel 2010 fu Francesca Schiavone a sfumare di tricolore l'albo d'oro delle vittorie. Sono trasconrsi 50 anni da quello storico titolo e la direttrice del torneo, Amelie Mauresmo, ha voluto omaggiare l'ex campione conferendogli un compito importante e di grande prestigio: sarà lui a premiare il vincitore del torneo maschile a Parigi. "È un privilegio poter sentire ancora un legame così forte con il Roland Garros, per me ha un significato davvero speciale", le parole di un emozionato Panatta.

Il montepremi della finale del Roland Garros

Il percorso straordinario di Flavio Cobolli al Roland Garros gli ha già garantito un risultato importante anche dal punto di vista economico. Con la qualificazione alla finale, il tennista azzurro si è assicurato un assegno da 1.4 milioni di euro. L'edizione 2026 della competizione mette in palio un montepremi complessivo di 61,723 milioni di euro, in crescita del 9,53% rispetto all'anno scorso. Per Cobolli, però, il traguardo potrebbe diventare ancora più ricco: in caso di successo contro Alexander Zverev, il suo guadagno salirebbe fino a 2.8 milioni di euro, cifra riservata al campione del torneo.