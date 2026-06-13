Perché la Casa Bianca ospita un evento UFC, la pazza idea di Donald Trump e l’amicizia con Dana White

Domenica 14 giugno alla Casa Bianca si svolgerà un evento straordinario, l’ “UFC Freedom 250”, organizzato dal presidente UFC, Dana White in collaborazione diretta col Presidente USA Donald Trump a fronte di una amicizia che dura da oltre 20 anni. L’evento coinciderà con l’80° compleanno di Trump e il 250° anniversario dell’Indipendenza americana.

L'evento UFC alla Casa Bianca, che prenderà il nome di "UFC Freedom 50", è programmato per il 14 giugno 2026 sul South Lawn della residenza presidenziale: si tratta di un'iniziativa promossa dallo stesso Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in collaborazione con l'amico di lunga data Dana White, Presidente della UFC. L'idea si è legata a due altri eventi particolari: al compleanno di Trump, che compirà 80 anni, unitamente alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana.

La storia di questo evento che lega la Casa Bianca direttamente all'universo UFC è collegata direttamente da un’idea spontanea e tipica del Presidente Trump che ha sfruttato l'amicizia ventennale con Dana White: poco dopo la rielezione nel novembre 2024, entrambi erano a un evento di arti marziali miste al Madison Square Garden e Trump propose una sorta di collaborazione a White con una visione semplicemente folle. Organizzare un combattimento alla Casa Bianca. Detto, fatto: White, senza esitare, ha accettato e da quell'istante è partito tutto il progetto con al centro come palcoscenico proprio la location esclusiva del Capo dello Stato, fino ad oggi mai violata da un evento sportivo dalla così alta visibilità e coinvolgimento mediatico.

L’imponente struttura temporanea che ospiterà l’evento UFC Freedom 2025 alla Casa Bianca

L’evento è stato annunciato ufficialmente da Trump durante un rally in Iowa nel luglio 2025 e White ha confermato i piani dopo un incontro ufficiale successivo alla Casa Bianca. Così si è dato il via alla mastodontica macchina per la produzione dell'"UFC Freedom 250″ semplicemente imponente, con la UFC che ha investito circa 50 milioni di euro, occupandosi di tutto: dall'allestimento della struttura, all'illuminazione, dalla produzione TV all'intero battage pubblicitario, con il coinvolgimento di decine di migliaia di persone dislocate nei punti strategici. Sul prato sud è stata eretta un’arena temporanea con circa 4.300 posti dei quali Trump avrà 1.000 biglietti da distribuire, White 200, altri 200 per Ari Emanuel, il CEO di TKO, la società proprietaria della UFC, e il resto riservato soprattutto a militari e personale di servizio.

Donald Trump insieme a Dana White: sono amici da oltre 20 anni

Questo evento coincide con l’80° compleanno di Trump e con il "Flag Day" che celebra il 250° anniversario dell’Indipendenza americana, il 14 giugno in un main event che vedrà Ilia Topuria contro Justin Gaethje, con altri incontri di alto livello a fare da cornice. Per White è decisamente il coronamento di una carriera straordinaria, dopo aver trasformato la UFC da realtà da milioni a un colosso da 1,5 miliardi di dollari di fatturato. Per Trump è l’occasione perfetta di mostrare la sua immagine che vuole rilanciare per una America forte, combattiva e spettacolare.

Ed è anche il modo perfetto per sigillare una amicizia che risale a oltre vent’anni fa, quando Trump ospitava eventi UFC nei suoi casinò di Atlantic City, in un periodo in cui la federazione era ancora vista come uno sport di nicchia. Trump ha sempre sostenuto White e White lo ha ricambiato con un appoggio pubblico costante, corteggiando gli elettori a sostenerlo in ogni campagna elettorale.