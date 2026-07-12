Il ritorno di Conor McGregor in UFC dura solo un minuto e alimenta i sospetti su una farsa da 15 milioni

Il ritorno di Conor McGregor a UFC 329 si è concluso dopo appena 69 secondi a causa di un grave infortunio al ginocchio, consegnando la vittoria a Max Holloway per TKO. La brevissima durata del match ha scatenato polemiche e teorie del complotto, mentre l’irlandese avrebbe comunque incassato fino a 26 milioni di euro lordi.

L'attesissimo ritorno di Conor McGregor si è trasformato in un incubo nel giro di appena 69 secondi. Il main event di UFC 329 contro Max Holloway è durato soltanto 1 minuto e 9 secondi del primo round, con l'ex campione irlandese costretto ad arrendersi per TKO dopo un grave infortunio al ginocchio.

Il problema fisico è arrivato nei primissimi istanti dell'incontro, probabilmente durante un calcio o un appoggio, impedendogli di continuare a combattere: Holloway ha approfittato della situazione, mentre l'arbitro ha interrotto il match constatando l'impossibilità di McGregor di restare in piedi e difendersi efficacemente.

L'episodio ha, inevitabilmente, riportato alla mente quanto accaduto nel 2021 contro Dustin Poirier, quando McGregor riportò la devastante frattura di tibia e perone che lo tenne lontano dall'ottagono per anni. Questa volta non si tratterebbe della stessa lesione, ma di un nuovo problema al ginocchio della gamba già martoriata dagli infortuni.

Solo pochi giorni prima del match, però, il 37enne aveva assicurato di sentirsi "completamente guarito" e nella migliore condizione possibile. Al momento non sono ancora stati diffusi aggiornamenti medici ufficiali sulle sue condizioni.

McGregor, ritorno da incubo: KO in 69 secondi tra infortunio, polemiche e milioni incassati

La brevissima durata dell'incontro ha alimentato un'ondata di speculazioni sui social. Si sono subito moltiplicate le teorie secondo cui McGregor sarebbe salito sull'ottagono già infortunato, oppure che il match fosse stato addirittura "preparato" per evitare una pesante sconfitta contro Holloway.

C'è anche chi ha ipotizzato interessi legati alle scommesse o strategie di marketing dell'UFC. Al momento, tuttavia, non esiste alcuna prova concreta a sostegno di queste ricostruzioni: restano semplici ipotesi nate dalla delusione dei tifosi per un incontro terminato praticamente prima di cominciare.

Nonostante il match sia durato poco più di un minuto, il conto in banca di McGregor non ne ha risentito. Secondo le stime circolate prima dell'evento, l'irlandese avrebbe incassato un compenso garantito di circa 15 milioni di dollari, pari a poco più di 13 milioni di euro, con un guadagno complessivo che, considerando quote pay-per-view, sponsor e bonus, potrebbe arrivare fino a circa 26 milioni di euro lordi.

McGregor: "Sono oltre l'oscurità. Posso descriverlo solo come inferno"

A distanza di qualche ora dall'incontro Conor McGregor ha parlato di quanto accaduto sui social: "La mia guarnizione della testata è andata. Distrutta. Non avevo infortuni / lesioni prima del combattimento. Stavo tirando calci, piantando e saltando, per tutto il campo d'allenamento così come dietro le quinte prima del match. Questo è arrivato dal nulla. Sono oltre l'oscurità qui. Posso descriverlo solo come inferno".