Mondiali 2026 oggi in TV, a che ora e dove vedere Messico-Sudafrica e la cerimonia d’apertura in diretta

Messico-Sudafrica è la partita d’apertura dei Mondiali 2026. Prima della partita, la cerimonia inaugurale del torneo: dove vederla in diretta tv e streaming.

Lo stadio Atzeca che ospiterà Messico–Sudafrica, partita inaugurale dei Mondiali 2026.

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La cerimonia inaugurale dei Mondiali FIFA 2026 segnerà l'inizio della prima edizione estesa a 48 squadre, ospitata congiuntamente da Messico, Stati Uniti e Canada. Come da tradizione, la cerimonia si svolgerà poco prima della partita d'esordio giocata dalla squadra che ospita la manifestazione: in questo caso Messico-Sudafrica. Anche se, per la prima volta nella storia della competizione, la FIFA ha confermato che non ci sarà un'unica cerimonia inaugurale, bensì un trio di cerimonie di apertura, una per ciascuna delle tre nazioni ospitanti (Messico, Canada e Stati Uniti).

La prima dunque proprio stasera, giovedì 11 giugno all'Estadio Azteca (rinominato ufficialmente Mexico City Stadium per la competizione), che diventa il primo impianto nella storia del calcio a ospitare tre partite inaugurali di un Mondiale (dopo il 1970 e il 1986). Il fischio d'inizio della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica è fissato per le ore 21:00 in Italia mentre lo spettacolo pre-partita si svolgerà sul terreno di gioco dell'Azteca nei minuti immediatamente precedenti il calcio d'inizio indicativamente intorno alle 20:00/ 20:30. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Adidas Trionda, il pallone ufficiale dei Mondiali 2026.

Dove vedere Messico-Sudafrica in diretta tv in chiaro e streaming

Messico-Sudafrica sarà visibile in diretta tv su DAZN, che detiene i diritti esclusivi dei Mondiali 2026, attraverso l'app disponibile su smart tv. Inoltre la partita si potrà vedere anche in diretta streaming sempre sull'app DAZN in questo caso scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito, previo abbonamento. In alternativa, la partita e la prima cerimonia inaugurale dei Mondiali saranno visibili anche in chiaro e gratis in diretta su Rai Uno e in streaming sulla piattaforma di Rai Play. La telecronaca della partita trasmessa da DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Messico-Sudafrica: le probabili formazioni

Messico (4-2-3-1) Rangel; Sánchez, Álvarez, Vásquez, Gallardo; Romo, Chávez; Pineda, Fidalgo, Alvarado; Jiménez. All. Aguirre.

Sudafrica (4-2-3-1) Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Mokoena, Mbatha; Appollis, Zwane, Mofokeng; Foster. All. Broos.